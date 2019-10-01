南方澳跨港大橋倒塌 林佳龍：未來專案建造新橋

2019-10-01 16:11 中央社 宜蘭1日電



宜蘭南方澳跨港大橋倒塌，交通部長林佳龍今天表示，將對這次事件的成因徹底調查、究責，交通部也已成立專案小組，未來也會有專案建造新橋。

交通部航港局長郭添貴接受媒體聯訪時表示，南方澳大橋最近一次檢測是在105年，107年10月台灣港務公司將檢測發現的問題維修完成，下一次的檢測是109年，所有的檢測是依照規定進行。

林佳龍表示，南方澳大橋還在鋼梁橋50年的橋齡內，檢測跟維管有沒有落實、這次事故的原因有沒有其他因素等疑慮，會一併查明。

林佳龍強調，會以負責任的態度調查，將對這次事件的成因徹底調查，交通部也已成立專案小組來釐清，若有涉及到任何責任，也會進行追究，現在則以搶救人命為優先。

媒體提問，目前被困在港內的漁船，是否會有暫時性通道？林佳龍表示，目前困在漁港內的船約有600餘艘，因為沒辦法出入，已協調農委會給予漁民適當補助，已經出海的漁船，上下貨部分也會由港務公司協助，過渡期間通行、工作上的通路部分，將會同內政部、國防部研商，希望盡快恢復適當的航道，未來也會有專案建造新橋。

林佳龍表示，南方澳大橋當時是由亞新工程，從規劃、設計到監造，但到底是哪個部分有狀況出問題，要由檢方來調查。