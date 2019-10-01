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整理包／駭人畫面！南方澳跨港大橋坍塌 一次知道各種「關鍵」

2019-10-01 16:46聯合新聞網 綜合報導

▌時間：10月1日早上9點多

▌地點：南方澳跨港大橋

▌現場狀況斷橋時油罐車行駛過橋，車輛隨橋面落下一度冒煙起火，橋下有3艘漁船被斷橋壓住。

宜蘭南方澳大橋今天上午9點半左右突然斷裂，坍塌橋面整個陷入水中還壓毀3艘漁船，行駛橋上的油罐車隨著崩塌橋面墜落橋下碼頭，起火燃燒黑煙直衝天際，目前已救起10人送醫、5人失蹤，不排除受困，受災人員除油罐車司機是本國人外，其餘都是外籍漁工。宜蘭縣消防局啟動大量傷患機制救援。

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南方澳跨港大橋上午突然斷裂，還壓垮底下的漁船，下午在海軍兩艘船的合力下，順利從橋...
南方澳跨港大橋上午突然斷裂，還壓垮底下的漁船，下午在海軍兩艘船的合力下，順利從橋下脫困。記者鄭超文／攝影
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南方澳跨港大橋斷橋事件，救災單位統計共有12名傷者，包括兩名海巡人員救災時受傷，送蘇澳榮民醫院，他們分別是左手及右腳受傷，兩腳外傷、中傷。其他傷者除油罐車司機是本國人外，都是外籍漁工。橋塌壓到3艘漁船，被壓到的3艘漁船都是江姓船東所有。

中油證實，墜落碼頭的油罐車為中油所屬，油罐車司機胸骨、腿骨骨折，正在急救中。中油將協助司機申請保險理賠，也將視司機身體狀況安排工作。

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外界懷疑三事故肇因

‧ 颱風降雨 →→米塔颱風南方澳雨量並沒有很大。

‧ 今晨地震 →→當地震度只有1級，影響不大。

‧ 載送大量消波塊 →→消波塊載重應在容許範圍內。

宜蘭南方澳跨港大橋今天發生斷橋意外，引發各界震驚，斷橋原因更是眾說紛紜。

中颱米塔挾雨來襲，宜蘭成為首要降雨重點區，被懷疑是斷橋事故肇因之一，且今晨又發生地震，南澳最大震度達4級，但這次颱風南方澳雨並沒有很大，至於地震，氣象局表示，據跨港大橋附近的1個地震測站顯示，當地的震度感受約只有1級，影響微乎其微。

地方人士懷疑去年海堤修復，載送大量消波塊，已20多年歷史的跨港橋承載負荷太大，才會出事。對此，基隆港務分公司主任秘書林健明表示，消波塊載重應在容許範圍內。

南方澳跨港大橋突然斷裂，還壓垮底下的漁船，海面遭漁船上的燃料油汙染。記者侯永全／...
南方澳跨港大橋突然斷裂，還壓垮底下的漁船，海面遭漁船上的燃料油汙染。記者侯永全／攝影
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據交通部部長室人員初步瞭解，斷橋事故是因大橋海側橋墩坍塌，導致橋體向下掉落斷裂，確實原因尚待調查。新北市結構技師公會理事長藍朝欽表示，橋墩基礎在海裡有死角肉眼看不到，光靠平時的檢測其實也很難察覺，此次事故，疑似橋墩基礎有下修或往外移動，突然之間負荷太大受不了才會斷裂。

專家研判三可能巧合

→ 鋼索焊接處風化生鏽

→ 颱風側風力高

→ 油罐車剛好經過

新北市土木技師公會理事長余烈直言「監視器會說話」，原本推測還有兩、三個可能性，不過監視器畫面看得很清楚，橋是從中間的橋面處先斷落，再把兩側橋墩拉垮，推測可能是鋼索焊接處風化生鏽，再加上颱風側風力高，油罐車又剛好經過，三項「巧合」加總起來，造成南方澳跨港大橋造成斷橋的原因。

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南方澳跨港大橋斷裂，近年負責維修的工程顧問公司曾在維修過程中發現纜繩已嚴重鏽蝕，以及橋上多個連結處都曾遭車輛撞擊，橋梁安全有問題，因此多次向港務公司提出，但卻一直沒有下文。

國家運輸安全調查委員會已啟動調查。根據交通部提供的資料，這座橋梁在106年、107年，曾投入新台幣1000萬元改善。宜蘭地檢署也針對南方澳大橋斷裂塌陷意外，啟動重大災害案件處理機制。

南方澳跨港大橋上午突然斷裂，跨港的橋面落海，還壓垮底下的漁船。記者鄭超文／攝影
南方澳跨港大橋上午突然斷裂，跨港的橋面落海，還壓垮底下的漁船。記者鄭超文／攝影
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高屏大橋2000年8月27日斷橋意外現場／本報資料照片
高屏大橋2000年8月27日斷橋意外現場／本報資料照片
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驚悚的垮橋意外，蘇澳跨港大橋並非首例！

6年前竹東鎮外五里通往芎林鄉的中正大橋，也是在蘇力颱風後斷裂，所幸2012年中正大橋便因蘇拉颱風出現橋墩嚴重裸露，縣政府當時考慮人車通行安危後，決定封橋，也幸好已經封橋，橋面斷裂時並無造成人車掉落溪中的意外。

另一起斷橋意外發生在南台灣，2000年8月27日下午連接高雄與屏東的高屏大橋也發生斷橋事件，造成橋上17輛汽、機車墜落，22人輕重傷意外。當時風和日麗，時任行政院長的唐飛趕抵現場探視並向國人致歉，並指示動用第二預備金修復大橋。

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6年前新竹縣竹東鎮外五里通往芎林鄉的中正大橋，也是在蘇力颱風後斷裂。圖／聯合報資...
6年前新竹縣竹東鎮外五里通往芎林鄉的中正大橋，也是在蘇力颱風後斷裂。圖／聯合報資料照
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南方澳大橋斷橋地震米塔颱風海巡

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