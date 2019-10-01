南方澳大橋倒塌 徐國勇：先不揣測以免定調

2019-10-01 15:07 中央社 宜蘭縣1日電



宜蘭縣南方澳大橋今天上午發生坍塌意外，內政部長徐國勇表示，目前以救人優先，至於橋梁倒塌原因現在先不揣測，以免被定調。

根據宜蘭縣消防局統計，截至下午1時共有12人受傷，其中包含2名救災人員。南方澳大橋倒塌時，年約60歲張姓司機正駕駛中油油罐車行駛過橋，跟著橋一同掉落隨即起火，張姓司機胸腔骨折目前意識清楚，送往羅東博愛醫院開刀治療，而張男的女兒也是博愛醫院護理師。

徐國勇、交通部長林佳龍和宜蘭縣長林姿妙等人隨後也到場協調救災，徐國勇說，相信民眾都很想知道橋梁斷裂原因，他也希望趕快知道，但目前是救人階段，至於橋梁斷裂須由專家找出因果關係，檢察官也已到場，尊重檢察官調查結果，現在先不揣測，以免被定調。

徐國勇表示，相關單位也已聯絡外交部，若有任何問題，外交部會提供外籍移工協助，並請在場人員讓移工先向家人報平安。

林佳龍說，目前以救人救災優先，並透過跨部會協調加上地方配合，當然大家也關心橋梁事故發生原因，交通部、航港局、公路總局等相關單位會成立專案小組，一方面協助復原，一方面調查清楚，「我們一定要查清楚」。