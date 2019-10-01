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橋垮了 南方澳800艘漁船進出不得

2019-10-01 14:07聯合報 記者羅建旺╱即時報導

南方澳跨港大橋垮了，蘇澳區漁會理事長蔡源龍今天指出，損失無可估計，目前救人第一。

不過，他表示，跨港大橋下方是南方澳800艘漁船出入航道，如今阻塞，進出不得。

他指出，完成搜救後，應該盡速清除，以利恢復通行。

「橋還是要再蓋！」蔡源龍表示，跨港大橋是重要交通孔道，不能不蓋。

南方澳跨港大橋垮了，蘇澳區漁會理事長蔡源龍今天指出，損失無可估計，目前救人第一，...
南方澳跨港大橋垮了，蘇澳區漁會理事長蔡源龍今天指出，損失無可估計，目前救人第一，跨港大橋下方是南方澳800艘漁船出入航道，如今阻塞，完成搜救後，應該儘速清除，以利恢復通行。記者羅建旺／攝影
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南方澳大橋斷橋

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