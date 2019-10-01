橋垮了 南方澳800艘漁船進出不得

2019-10-01 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



南方澳跨港大橋垮了，蘇澳區漁會理事長蔡源龍今天指出，損失無可估計，目前救人第一。

不過，他表示，跨港大橋下方是南方澳800艘漁船出入航道，如今阻塞，進出不得。

他指出，完成搜救後，應該盡速清除，以利恢復通行。