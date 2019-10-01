蘇貞昌：南方澳大橋是老橋 加強全國橋梁維修

2019-10-01 13:07 中央社 台北1日電



行政院長蘇貞昌今天表示，南方澳跨港大橋已21年，是老橋，一定會查究事故原因，且加強橋梁進一步的維修。交通部次長王國材也承諾會加強全國橋梁檢修。

宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，國民黨立委柯志恩上午在立法院施政總質詢時詢問，事故發生後，中央派哪些官員前往。

列席備詢的蘇貞昌表示，事故突然發生，第一時間就派搶救人員前往，軍方也已組成小組，包括進行水下工作的作業；交通部長林佳龍、內政部長徐國勇也已趕往現場。

柯志恩表示，今年2月監察院就針對全國的橋梁維護提出糾正，認為沒訂定課責，所以要求交通部與內政部改善；交通部當時根據監察院的糾正，決定要在網站公布橋梁評鑑結果，請問交通部是否做到。

交通部次長王國材說，交通都有在做，所有的老舊橋梁都納入資訊管理系統；針對今天發生的事件，他也說，南方澳跨港大橋是民國87年建造，算是比較老舊，除了林佳龍趕往現場，公路總局人員也到現場協助。

柯志恩表示，監察院指出，從民國106年開始，橋梁維護管理的績效有提升，整體維修率從66.1%上升到75.4%，也點出南投、彰化、雲林、花蓮的橋梁維修率偏低；雖然維修率提升，到仍未達百分之百，橋梁每天人車川流不息，要如何做到維修率百分之百。

蘇貞昌表示，南方澳跨港大橋已21年，是老橋，對於事故的原因，現場救人、善後外，一定會查究原因；也要更加強橋梁進一步的維修。