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不斷更新／南方澳大橋坍塌畫面曝光！10人送醫5失蹤

貨輪台中港外海擱淺 人船無危險

2019-10-01 13:01中央社 彰化1日電

海巡署昨晚接獲通報指稱，有1艘貨輪在台中港外海因主機故障擱淺，貨輪發出求救訊號，海巡署人員和貨輪以及船務公司聯絡後，確認安全無虞，將由船務公司處理後續救援事宜。

海巡署發出新聞稿說明，海巡署昨晚接到台中港通報指稱，有1艘雜貨輪在台中港外海因錨泊檢修，貨輪有流錨情形，貨輪發出求救訊號，他們也派出船艇昨晚抵達現場勘察，不過由於當時海象惡劣，加上夜間視線不佳，也無法出動直升機救援。

海巡署指出，他們和貨輪船長確認，因適逢退潮，貨輪擱淺在距離岸邊約1.5浬處，人船沒有安全疑慮，和貨輪聯絡後，確認後續將由船務公司自行拖救。

南方澳大橋斷橋

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