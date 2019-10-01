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不斷更新／南方澳大橋坍塌畫面曝光！油罐車落海起火

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南方澳跨港大橋坍塌 消防署回報2船10人落海

2019-10-01 10:48中央社 台北市1日電

宜蘭縣南方澳跨港大橋今天上午驚傳坍塌意外，消防署表示，宜蘭縣消防局通報，「南方澳跨海大橋」斷橋，疑似油罐車落海壓到漁船起火，初步回報有2船至少10人落海，搜尋搶救中。

南方澳跨海大橋，是南方澳漁港的最重要的景觀地標。圖/本報系資料照片
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南方澳大橋斷橋

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