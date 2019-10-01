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何韻詩遭潑漆案 檢方諭令9嫌交保

2019-10-01 20:53中央社 台北1日電

香港歌手何韻詩潑漆，警方現場逮捕嫌犯胡志偉、梁太富後擴大追查，昨天拘提包括主嫌陳友達等7名共犯，今天再拘提2嫌。北檢檢察官複訊後，諭令陳男等9嫌交保候傳。

何韻詩於9月29日在台北市參加「929台港大遊行：撐港反極權」活動時，遭蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕涉案的胡志偉和梁太富。檢察官複訊後聲請羈押禁見，北院裁定交保。北檢今天提起抗告。

警方清查相關情資，發現54歲男子陳友達等7人涉案，昨天分別前往台北市、新北市拘提陳友達等7人，並查扣水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片和背心等證物。

警方調查，嫌犯為大陳島鄉情文化促進會成員，他們原先就策劃數個攻擊方案，包括潑漆、用水槍射餿水等；同時，成員還區分為行動組（胡志偉及梁太富）、保護組、行動組、後勤等。

警方查出，這些嫌犯甚至預先規劃，如果胡志偉遭警方逮捕，後續則交由其他共犯接續指揮犯案。

警方訊問後，今天將他們依涉及集會遊行法及刑法恐嚇罪、強制罪、公然侮辱罪和毀損罪，陸續移送台北地檢署。警方依據查獲事證，今天再度拘提梁姓男子等2人，並移送北檢複訊。

檢察官複訊後，諭令陳男新台幣15萬元交保，其餘8人則分別以1萬元至5萬元不等金額交保。專案小組指出，檢警將持續針對幕後策劃、教唆的組織及共犯擴大追查，務求一網打盡。

何韻詩潑漆

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