觀察站／只通知 不協調 新竹一日生活圈破功

2019-10-01 00:18 聯合報 本報記者張雅婷 聯合報 本報記者 郭政芬



米塔颱風來襲，勞團拋出「防災假」立法訴求。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新竹縣市僅隔一條頭前溪，是大新竹生活圈，但對颱風假並沒有像北北基有協調機制，兩縣市首長各依氣象標準做決定，導致一竹兩制；桃竹苗首長雖組成共同治理平台，但未發揮作用，形同虛設。

北部縣市人事單位有共同群組，按規定得在晚間十時前宣布是否放颱風假。竹縣在前晚九時五十分最後一刻才確定風量、雨勢達到標準，隨即在群組通知放假。同時間，竹市根據確定未達停班停課標準，也回報人事群組及上報市長林智堅後，宣布正常上班上課。

竹市宣布後，新聞團隊看到竹縣、桃園都停班停課，考慮新竹縣市一日生活圈需求，又緊急開會討論，但最後還是決定維持上班上課。

由此可發現，新竹縣市之間的溝通在於「通知」而非「協調」，兩地的首長並未聯繫，導致雖依據標準判斷有憑有據，但各自為政，但不少民眾的抱怨是「要上班、要放假都好，拜託可以統一嗎？」

兩年前梅姬颱風也引發爭議，當時全台只有五個縣市隔天要上班上課，新竹縣也在其中，竹縣後來在晚間十一時改為停班停課，縣長特別在臉書說明，雖竹縣的預報資料未達停班課標準，但因竹市放假，考量新竹地區屬共同生活圈，才改成停班課。

大新竹早已是共同生活圈，兩年前能以此為考量而同步，為何兩年後卻不能做相同考量？既然桃竹竹苗首長設有共同治理平台，就請發揮溝通協調功能吧。