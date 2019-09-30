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放颱風假 鄭文燦多方考量才決定

2019-09-30 23:10聯合報 記者鄭國樑曾增勳／桃園報導

鄭文燦強調是多方考量，前晚10點才決定宣布停班、停課。 記者鄭國樑／攝影
鄭文燦強調是多方考量，前晚10點才決定宣布停班、停課。 記者鄭國樑／攝影
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颱風假放不放學問大，桃園市長鄭文燦表示，原本桃竹苗一起宣布，因為新竹縣市颱風預報不一致，他看完颱風預報情況，認為桃園要到30日下午風勢、雨勢才達停班停課標準，但因為資料一直有上修趨勢，所以前晚10點決定宣布停班、停課。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，桃園和台北、新北、新竹縣市都是生活圈，加上有些設籍或住在桃園的鄉親工作地點在雙北、新竹縣市，桃園和南、北兩個生活圈緊密。

市府人事、新聞相關局處前天收到中央氣象局一波一波的天氣資料後，對是否放颱風假，要放全天或中午過後才放，除了根據氣象局資料研判，並了解鄰近縣市政府放假與否，深夜才做出最後決定。

市府表示，新竹市因氣象局的資料確實未達停班停課的標準，新竹縣有不同的考量，尤其山區海邊和平地的氣象資料有差異，但是否停班停課最後仍由首長決定，桃園市原本前晚9點要宣布，因為氣象局資料不斷上修，也要考量民眾安全等因素，一直到10點才宣布停班停課，當中有不少時間花在人事等相關局處和鄰近縣市討論，找出最好的處理方式。

市府表示，桃竹苗有區域治理平台，討論政策、議題和防災，颱風來襲時，相關局處防颱等工作的聯絡管道都很暢通，平台機制仍會維持。

米塔颱風颱風假

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