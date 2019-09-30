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米塔襲台 台鐵八堵花蓮、基隆新竹區間車晚上停駛

不斷更新／米塔颱風來襲 周二停班停課一覽表

2019-09-30 18:23聯合新聞網 台北訊

米塔颱風。圖／取自向日葵8號衛星即時網頁
米塔颱風。圖／取自向日葵8號衛星即時網頁
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更新時間：19:10

米塔颱風來襲，北部一些縣市已放了周一一天颱風假，周二（10月1日）是否會有縣市再放颱風假，於今日晚間將陸續公布。雲林縣政府率先於晚間6點宣布，明天未達停班停課標準，正常上班上課。高雄市緊接著也宣布明天照常上班、上課。接近晚點7點，嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣等南部縣市跟進宣布明天照常上班上課。南投縣也於晚點7點宣布明天正常上班上課。

縣市10月1日是否停止上班上課
北部地區
基隆市尚未宣布
臺北市 尚未宣布
新北市尚未宣布
桃園市尚未宣布
新竹市尚未宣布
新竹縣尚未宣布
中部地區
苗栗縣尚未宣布
臺中市尚未宣布
彰化縣尚未宣布
雲林縣正常上班上課
南投縣 正常上班上課
南部地區
嘉義市正常上班上課
嘉義縣正常上班上課
臺南市正常上班上課
高雄市正常上班上課
屏東縣正常上班上課
東部地區
宜蘭縣尚未宣布
花蓮縣尚未宣布
臺東縣尚未宣布
外島地區
澎湖縣尚未宣布
連江縣尚未宣布
金門縣尚未宣布
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

米塔颱風颱風假
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