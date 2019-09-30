不斷更新／米塔颱風來襲 周二停班停課一覽表
更新時間：19:10
米塔颱風來襲，北部一些縣市已放了周一一天颱風假，周二（10月1日）是否會有縣市再放颱風假，於今日晚間將陸續公布。雲林縣政府率先於晚間6點宣布，明天未達停班停課標準，正常上班上課。高雄市緊接著也宣布明天照常上班、上課。接近晚點7點，嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣等南部縣市跟進宣布明天照常上班上課。南投縣也於晚點7點宣布明天正常上班上課。
|縣市
|10月1日是否停止上班上課
|北部地區
|基隆市
|尚未宣布
|臺北市
|尚未宣布
|新北市
|尚未宣布
|桃園市
|尚未宣布
|新竹市
|尚未宣布
|新竹縣
|尚未宣布
|中部地區
|苗栗縣
|尚未宣布
|臺中市
|尚未宣布
|彰化縣
|尚未宣布
|雲林縣
|正常上班上課
|南投縣
|正常上班上課
|南部地區
|嘉義市
|正常上班上課
|嘉義縣
|正常上班上課
|臺南市
|正常上班上課
|高雄市
|正常上班上課
|屏東縣
|正常上班上課
|東部地區
|宜蘭縣
|尚未宣布
|花蓮縣
|尚未宣布
|臺東縣
|尚未宣布
|外島地區
|澎湖縣
|尚未宣布
|連江縣
|尚未宣布
|金門縣
|尚未宣布
|相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」
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