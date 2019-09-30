楊文科颱風天出國考察挨批 新竹縣府：隨時掌握災情

2019-09-30 17:38 中央社 新竹縣30日電



颱風米塔來襲，新竹縣長楊文科依規劃昨天搭機赴義大利考察遭批。竹縣府今天說，楊文科出國前已完成相關單位防颱確認，請副縣長陳見賢擔任指揮官，隨時通報並掌握縣內情形。

颱風米塔來襲，新竹縣昨天宣布今天（30日）停班停課，楊文科維持日前規劃考察行程，帶領幕僚搭機飛往義大利，而在昨天晚間11時餘，農業處長邱世昌在臉書上打卡「飛往夢想國度～義大利」引起關注，民進黨新竹縣立委參選人周江杰特別在臉書揭露，網友熱烈議論。

新竹縣政府人員今天指出，楊文科日前已安排在9月29日至10月8日到義大利交流，考察當地產業與建築發展，並與駐義大利代表處進行經貿交流，了解地方產業結構。

竹縣府表示，楊文科在出訪前，已完成相關單位做好防颱準備工作確認，各部門也持續進行防颱措施，同時請陳見賢擔任指揮官。

縣府人員指出，縣府今天上午8時與12時開設二級與一級災害應變中心，上午10時許召開工作會報，陳見賢再次確認相關防颱整備作為，縣府也與楊文科保持高度聯繫，立即溝通，楊文科也隨時掌握竹縣即時狀況。

竹縣府表示，楊文科到義大利交流，希望能借鏡義大利產業，作為竹縣發展國際AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區、大竹東科技園區等，以及竹東中興道整治、竹東精華區閒置國有地招商等計畫參考。