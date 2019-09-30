親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
米塔颱風高警戒
防颱資訊總整理
米塔颱風假爭議
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

米塔進入最強階段「中心極近陸地」 北台灣嚴防強風

為何愛吃「西餐」？女星直指台男這點不如人

楊文科颱風天出國考察挨批 新竹縣府：隨時掌握災情

2019-09-30 17:38中央社 新竹縣30日電

颱風米塔來襲，新竹縣長楊文科依規劃昨天搭機赴義大利考察遭批。竹縣府今天說，楊文科出國前已完成相關單位防颱確認，請副縣長陳見賢擔任指揮官，隨時通報並掌握縣內情形。

颱風米塔來襲，新竹縣昨天宣布今天（30日）停班停課，楊文科維持日前規劃考察行程，帶領幕僚搭機飛往義大利，而在昨天晚間11時餘，農業處長邱世昌在臉書上打卡「飛往夢想國度～義大利」引起關注，民進黨新竹縣立委參選人周江杰特別在臉書揭露，網友熱烈議論。

新竹縣政府人員今天指出，楊文科日前已安排在9月29日至10月8日到義大利交流，考察當地產業與建築發展，並與駐義大利代表處進行經貿交流，了解地方產業結構。

竹縣府表示，楊文科在出訪前，已完成相關單位做好防颱準備工作確認，各部門也持續進行防颱措施，同時請陳見賢擔任指揮官。

縣府人員指出，縣府今天上午8時與12時開設二級與一級災害應變中心，上午10時許召開工作會報，陳見賢再次確認相關防颱整備作為，縣府也與楊文科保持高度聯繫，立即溝通，楊文科也隨時掌握竹縣即時狀況。

竹縣府表示，楊文科到義大利交流，希望能借鏡義大利產業，作為竹縣發展國際AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區、大竹東科技園區等，以及竹東中興道整治、竹東精華區閒置國有地招商等計畫參考。

米塔颱風颱風假楊文科
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

北台灣生活圈協調停班課 侯友宜：防颱作戰責無旁貸

2019-09-30 17:34

「超級討厭放颱風假」 外送員：放假反而賺不到錢

2019-09-30 15:18

「相信專業」新竹市今晚6時起停班停課

2019-09-30 13:26

花蓮民眾批縣府：專業判斷力不足

2019-09-30 13:26

徐榛蔚：連線系統沒問題

2019-09-30 13:26

北市未達標準卻放假？柯文哲爆：侯友宜電話打了好幾次

2019-09-30 13:22

連線出包 蘇怒：我要等多久

2019-09-30 13:19

桃園不下班不下課？ 三立斥：新聞標題是變造假圖

2019-09-30 13:01

竹市晚上停班又被灌爆 網友酸：常有九降風照樣過日子

2019-09-30 12:46

竹科颱風不放假員工困擾 聯發科兩地辦公室不同調

2019-09-30 12:20

竹縣市放假不同步 竹市郵局擠爆遭民眾罵翻

2019-09-30 12:01

要颱風假？ 台東縣長室電話響不停 縣府：一切依規定

2019-09-30 11:57

工研院兩院區分別位於新竹縣市 5千員工颱風假怎麼放？

2019-09-30 11:56

影／竹縣市颱風假不同調 竹縣決定放假原來是這個原因

2019-09-30 11:42

颱風米塔來襲苗栗風雨漸大 今天晚上6點後停班停課

2019-09-30 11:41

蘇貞昌聯繫不上花蓮縣府 徐榛蔚：系統連線沒問題

2019-09-30 11:11

昨夜市長臉書遭灌爆 竹市宣布：晚間6點起停班停課

2019-09-30 11:01

放颱風假新竹市被罵翻 鄭文燦：因縣市颱風預報不一致

2019-09-30 10:51

林智堅說明為何不放颱風假 網友：竹科廠商會感謝市長

2019-09-30 10:49

竹縣市颱風假不同調 侯友宜：多溝通降低民眾困擾

2019-09-30 10:25

新竹縣市颱風假不同 聯電休假、台積電正常上班

2019-09-30 10:24

北台唯一不放假 竹巿行政處：風雨未達標，非巿長之過

2019-09-30 09:58

影／風雨加大 台東成功鎮、長濱鄉、東河鄉上午10點起停班停課

2019-09-30 09:10

花蓮縣府轉彎停班課 民眾罵：團隊專業判斷能力不足

2019-09-30 09:02

竹縣市颱風假不同調 竹科這家公司巧跨縣市網友熱議

2019-09-30 08:46
看更多

熱門文章

全台停班課總表／連江中午12時、苗縣、竹市晚間6點停班停課

2019-09-30 11:32

郭台銘列不分區第一柯文哲「求之不得」 郭辦回應了

2019-09-29 20:17

影／米塔來襲北北基明是否停班課 林右昌：晚上9點後宣布

2019-09-29 16:41

影／竹縣市颱風假不同調 竹縣決定放假原來是這個原因

2019-09-30 11:42

「近2年北部最有感颱風」 天氣風險：晚間將狂風暴雨

2019-09-30 09:51

北市未達標準卻放假？柯文哲爆：侯友宜電話打了好幾次

2019-09-30 13:22

新竹縣市颱風假不同調 竹市維持上班上課受關注

2019-09-29 23:06

米塔颱風不是西北颱 賈新興：晚間八點中心可能從這裡登陸

2019-09-30 13:27

氣象局晚上8點半發布米塔颱風陸警 明降雨熱區集中這3處

2019-09-29 18:13

竹縣市颱風假不同調 竹科這家公司巧跨縣市網友熱議

2019-09-30 08:46

竹市正常上班上課網友灌爆林智堅臉書 中華、玄奘自行宣布停班課

2019-09-29 23:38

米塔增強逼近！ 六縣市停班課 雨量集中今晚至明晨

2019-09-30 00:43

新竹市9月30日正常上班上課

2019-09-29 22:02

米塔風雨增強 新竹縣明天停止上班上課

2019-09-29 22:07

全球最老潛艦在台灣！當年一個理由 讓她74年沒武裝

2019-09-30 08:00

「米塔」發布陸警、暴風圈增胖到180公里 明愈晚風雨愈明顯

2019-09-29 21:01

米塔颱風眼開了！彭啟明：台灣閃過第一波螺旋雨帶

2019-09-30 13:25

中颱米塔暴風圈11點觸陸了！氣象局：宜蘭慎防超大豪雨

2019-09-30 11:39

災變中心視訊花蓮縣連不上 蘇貞昌不悅：我要等多久？

2019-09-30 09:58

颱風米塔影響停班 大台北醫院開診情況一覽

2019-09-29 23:25

【即時短評】突破「韓溫層」擴大支持群眾 韓國瑜要再造韓流

2019-09-29 23:17

米塔暴風圈撲東半部 氣象局： 下半天雨量將快速增加

2019-09-30 15:20

彭啟明：中颱米塔相當接近北台灣 今天越晚會越有感

2019-09-30 07:34

林智堅說明為何不放颱風假 網友：竹科廠商會感謝市長

2019-09-30 10:49

更新中／米塔來襲北部百貨全都正常營業，只有這間霸氣宣布今天不開！

2019-09-30 08:52

米塔颱風來襲 桃園市復興區明天停班停課

2019-09-29 21:18

昨夜市長臉書遭灌爆 竹市宣布：晚間6點起停班停課

2019-09-30 11:01

米塔颱侵台 桃園市明天停班停課

2019-09-29 22:04

年改後「做好做滿」…退休減少 恐現流浪員警

2019-09-30 00:06

新竹縣市颱風假不同 聯電休假、台積電正常上班

2019-09-30 10:24

桃園不下班不下課？ 三立斥：新聞標題是變造假圖

2019-09-30 13:01

緊咬蔡英文論文門 呂秀蓮：我沒博士也不會吹牛

2019-09-30 11:57

替竹市抱不平？ 民進黨爆竹縣長宣布放假後就出國了

2019-09-30 15:01

米塔進入最強階段「中心極近陸地」 北台灣嚴防強風

2019-09-30 16:57

防米塔強風豪雨 高鐵明上午10時前宣布下午是否營運

2019-09-29 21:07

米塔颱風來襲花蓮縣政府 緊急宣布今停班停課

2019-09-30 07:53

不斷更新／中颱米塔襲台今影響最劇 航班異動一次看

2019-09-30 11:13

鍾小平將參選新北淡水 郭辦：非郭家軍 也非郭台銘指派

2019-09-30 10:54

米塔颱風靠台更近 林右昌：明午後達停班課標準

2019-09-29 22:03

米塔颱風桃園資訊懶人包 停收垃圾紅黃線可停車

2019-09-30 07:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top