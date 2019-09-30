「超級討厭放颱風假」 外送員：放假反而賺不到錢

2019-09-30 15:18 聯合新聞網 綜合報導



網友貼文抱怨每次放颱風假，少了一天賺錢的機會。示意圖。美食外送員風險高。 聯合報系資料庫 分享 facebook 每次放颱風假，總是幾家歡樂幾家愁，想放假的開心撈到一天假，若碰上風雨不大，更是逛街看電影，約會的好時光；不想放假的則是埋怨又少了一天賺錢的機會。

中度颱風米塔來襲，30日全台十個縣市停班停課，外送員何姓男子29日深夜在「爆怨公社」發文表示，自己「超級討厭」放颱風假，因為「下雨天是外送生意最好的時候」，一放假錢就不用賺了，他在文中詢問是否也有人跟他一樣討厭放颱風假，讓他知道他不是孤單的。

有網友回應他也不喜歡放颱風假，因為「有做才有錢，於是薪水又少了，明天可能還沒什麼風雨，沒有人天生喜歡做，但是，還有老婆小孩要養阿。」也有網友表示「放完假以後趕工作進度很崩潰的」，更有網友直言，比起放颱風假，「我更討厭沒錢，因為我經濟不允許我放太多假。」種種不喜歡放颱風假的理由讓人覺得心酸。

當大部分的學生開心放颱風假時，也有老師因段考將近，趕不完課而感到焦慮；在很多人因少一天賺錢機會而心情沉重時，也有很多人的颱風假是有假又有薪水的，「放颱風假又不會扣薪水也不扣假，幹嘛不放。」；有人體恤外送員，「就算沒放颱風假，但颱風天我們也是不會叫外送餐點耶，不讓外送員危險送餐。」，但也有外送員如原PO願自行承擔風險，「出事也是我的事情，我有什麼好抱怨的？下大雨我心甘情願的外送。」