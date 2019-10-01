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大雨逢大潮…北台宜花 急撤逾三千人

2019-10-01 00:23聯合報 都會社會中心記者／連線報導

因應米塔颱風來襲，新北市昨撤離約1475人。圖／新北市府提供
因應米塔颱風來襲，新北市昨撤離約1475人。圖／新北市府提供
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米塔颱風在北台灣山區帶來超大豪雨，新北、桃園、宜蘭、花蓮縣市政府昨都展開危險區域居民預防性撤離，四地共撤離近三千二百人到安全地點。

內政部長徐國勇昨坐鎮中央災害應變中心，他除了提醒提高警覺外並提到，台東縣太麻里的觀浪民眾車子停整排在觀浪，以及烏來地區二名釣客自廿八日上山釣魚卻因颱風來襲致溪水上漲而受困情況。

徐國勇說，這些民眾將自己立於危險的狀況，卻要消耗社會資源，更讓救災人員也陷入危險，「以前大概從來沒有開罰，所以大家都無所謂」，特別要求相關單位要強制驅離，並按照法令開罰，要民眾負擔相關費用。

宜蘭縣從昨天凌晨到晚間七時，全國累積雨量前五名都位於大同鄉，翠峰湖超過三百多毫米，土場、樂水分校、太平山等測站也都超過二百七十毫米，大同鄉、南澳鄉泥流滾滾，全縣撤離三百七十二人。

米塔也對花蓮帶來強大風雨，又逢大潮，陸軍花東防衛指揮部支援吉安鄉榮光社區、秀林鄉和平村、鳳林鎮山興里、鳳信里及豐濱鄉八里灣及復興部落等居民撤村，共八百八十四人。

新北市至傍晚六時止，已撤離九區、卅七里、三個部落，共一千四百七十五人。

桃園市、新竹縣也分別展開復興區、尖石、五峰地區土石流潛勢溪流危險區域預防性撤離，復興區十個里和大溪崁津部落居民四百一十八人，洗腎病人、老人撤離到收容所；尖石、五峰各撤離洗腎五十一人、長照廿八人。

米塔颱風

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