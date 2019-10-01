米塔北移 本島已脫離暴風圈 桃園以北應防大雨

2019-10-01 06:18 聯合新聞網 綜合報導



據中央氣象局消息，中颱米塔持續北移，1日5時中心位置在北緯26.8度，東經122.3度，即在基隆北北東方約190公里海面上。臺灣本島已脫離暴風圈，對馬祖威脅亦已降低，對臺灣北部海面仍構成威脅。