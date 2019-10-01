防災連不上線 蘇揆又怒了 花蓮有苦衷

行政院長蘇貞昌（前左）昨前往中央災害應變中心視察。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

行政院長蘇貞昌昨天上午坐鎮中央災害應變中心，臨時抽考各縣市應變能力，蘇貞昌無法視訊，多次不悅問「我要等多久？」十二分鐘後才與花蓮縣政府連上影像。

但花蓮縣消防局長林文瑞表示，花蓮縣災變中心共有三個系統在同步連線，昨上午八時正與內政部、氣象局及各鄉鎮公所連線，了解颱風最新動向，作為晚間六時以後是否續放颱風假參考，當時並不知道蘇揆要與花蓮視訊。

林文瑞說，後來接到中央災變中心打來的電話，說院長要視訊，但連不上線，院長不太高興，以為院長有緊急重要指示，趕緊切掉與氣象局的連線，立刻與中央災變中心視訊；結果連上視訊，蘇揆卻沒有任何指示，「覺得有些困惑」。

蘇貞昌上午八時到中央災害應變中心，聽完各部會報告後，要求與設立一級災變中心的各縣市視訊連線，但花蓮縣災害應變中心的視訊畫面遲遲無法連上。等待過程中，蘇貞昌面露不悅，多次問「花蓮縣呢？」並說，「上次來是電話怎樣怎樣（指澎湖縣長電話號碼錯誤），這次來是視訊怎樣怎樣，救災的災害應變沒有理由，應該要第一時間最順暢的，要能看到各種情形」。

米塔颱風來襲，基隆北海岸海浪不斷拍打岸邊，海巡署昨對潮境公園進行管制，電視台記者在大浪邊連線，險象環生。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

消防署人員解釋，因花蓮縣正在跟氣象局視訊連線，致無法馬上連線，蘇貞昌不悅表示，「內部開會，跟我視訊連線有什麼關係？」「花蓮縣那邊，可以把我們切掉？」消防署趕緊說，「我們請他們跟氣象局切掉後，我們才可以跟他們連」。

「我要等多久？」蘇貞昌一度發怒，指著在災變中心的氣象局人員說，「氣象局不是在這裡？怎麼會在連線？」氣象局解釋，因為花蓮沒有停班停課，後來風速調高，要特別提醒花蓮縣。等了八分鐘，才以音訊連上花蓮縣災變中心，十二分鐘後才連上影像。

林文瑞建議，未來中央可與地方建立強制性切換視訊系統，請中央視訊系統作加強、改善。花蓮縣長徐榛蔚則表示，花蓮災變中心視訊系統沒有問題，謝謝蘇揆關心。

今年八月白鹿颱風來襲，蘇貞昌也「抽考」澎湖縣，卻發現縣長賴峰偉手機轉語音信箱，當場變臉。縣府解釋，蘇打的是舊手機號碼，至於賴不在應變中心，因當時只是三級開設，縣長不用進駐。賴峰偉也回應，地方事務地方首長比較熟悉，他知道何時須進駐應變中心。