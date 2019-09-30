颱風米塔逼近 新北關水門開放路邊校園停車

2019-09-30 10:56 中央社 新北30日電



新北市府今天表示，因應颱風米塔來襲，30日下午2時將關閉新北河川水門、堤外便道，請民眾將車輛儘速撤離高灘地。颱風期間，開放全市231所學校校園停車。

新北市府表示，米塔颱風期間，自今天零時起，新北市寬度10公尺以上道路紅黃線開放停車、路邊暫停收費；上午8時起，開放全市231所學校園停車，開放的學校及停車規定，與路邊停車資訊，可在市府網站查詢。

相關交通資訊還包括，米塔颱風期間，新北市的微笑單車（YouBike）自30日10時起停止營運。跳蛙公車全日停駛，其他公車依假日班距行駛，資訊詳見市府網站。

因應颱風影響，新北市淡海輕軌30日中午前列車正常行駛，自上午6時起，班距15分鐘，後續視颱風狀況調整班距或暫停營運。

新北市內藍色公路載客船舶停航，十三層遺址賞燈活動場地的水湳洞停車場30日全天關閉。為顧及市民及清潔隊員安全，新北市下午及晚間停止收運垃圾。

市長侯友宜上午主持災害應變中心第1次工作會報，並且與各區公所視訊連線。指示各市府局處不可輕忽颱風威力，各區公所要實地到場勘查指揮防颱整備，路邊紅黃線開放停車、校園也開放，新北市警局要幫忙疏導。

侯友宜要求「偵水志工」持續巡查、通報，工務局要掌握烏來地區等偏鄉的孤島效應，侯友宜也將前往深坑區公所、深坑區排水支線、汐止區新台五路、汐止區康誥坑溪整治工程，瞭解防颱整備狀況。

市府提醒市民預先做好防颱準備工作，並配合市府各項預防性避難及管制措施，連日的大雨已造成土石含水量飽和，未來的豪雨可能引起坍方、落石、土石流及溪水暴漲，請市民避免前往山區或溪流活動；低窪地區請慎防淹水，防颱準備中若需堆置砂包，可向新北市各區公所申請。