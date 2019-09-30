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「近2年北部最有感颱風」 天氣風險：晚間將狂風暴雨

中颱米塔暴風圈11點觸陸了！氣象局：宜蘭慎防超大豪雨

中颱米塔來了！預估總雨量宜蘭奪冠、新北晚間風最強

2019-09-30 10:30聯合報 記者曹悅華

圖／中央氣象局提供
圖／中央氣象局提供
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隨著中度颱風米塔中心逐漸接近台灣東南方海面，雨帶一波波進台灣陸地，北部、宜花東陸續有一陣一陣雨勢。據氣象局預估，宜蘭縣將奪下總雨量及24小時雨量冠軍；氣象局預估到晚間，新北市平均風和陣風都會最強。

氣象局說，今天到明天，宜蘭縣、新北山區及桃園山區有局部豪雨或大豪雨，北部地區、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，中部地區、東南部地區及南部山區有局部大雨發生機率。受地形影響，西半部降雨今天下午起將明顯增強。

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根據氣象局上午10時風雨預報，在晚間6時到入夜，新北市平均風將最強，會從下午7到8級轉為9到10級。基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣及蘭嶼和綠島，平均風也有7級，達到停班停課標準。

24小時雨量預測。圖／中央氣象局提供
24小時雨量預測。圖／中央氣象局提供
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陣風方面，新北市到了晚上會從下午9到10級轉為11到12級。此外，基隆市、台北市、桃園市及蘭嶼和綠島陣風也會來到10級，符合停班停課標準。

雨量方面，根據氣象局上午10時各地區24小時雨量預測，今天上午8時到明天上午8時，平地以宜蘭縣最高，累積雨量恐來到400毫米，再來是新北市350毫米、基隆市300毫米；山區部分，新北市和宜蘭縣累積雨量恐達到500毫米，桃園市山區也有400毫米。

至於總雨量預測，根據氣象局上午10時預測，從昨天凌晨零時到明天晚間12時，平地以宜蘭縣最高，累積雨量達600毫米，新北市也有500毫米；山區的話宜蘭縣恐會來到800毫米，新北市及桃園市山區也分別來到700及600毫米。

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