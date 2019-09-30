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中颱米塔風雨漸增 台東120戶停電中

2019-09-30 09:36聯合報 記者葉卉軒／即時報導

米塔颱風近逼，受颱風風雨影響，截至今（30）日上午9時，全台曾停電用戶數944戶，目前已修復用戶數824戶，目前仍停電用戶數為120戶，都集中在台東縣。

米塔颱風停電
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