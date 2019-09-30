中颱米塔續增強 「陸警增馬祖」不排除東北角登陸

2019-09-30 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／即時報導



颱風米塔持續逼近台灣。圖／記者潘俊宏攝影 分享 facebook

中度颱風米塔繼續增強，且離東北角非常近，不排除有登陸可能，暴風圈預估今天上半天觸陸。中央氣象局說，陸上警戒區除了原先東半部，南投、台中以北，新一波預報也將馬祖納入。

今年第18號颱風米塔，昨天晚間11時30分轉為中颱，今天上午8時中心位置在宜蘭南南東方370公里海面上，以每小時27公里速度朝北北西前進。近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風；七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。

氣象局預報中心課長羅雅尹上午說，最新一報路徑有稍微往西，靠近台灣陸地，延太平洋高壓邊緣往北北基移動。接近過程只要太平洋高壓勢力範圍稍微變化，或是受到地形影響，不排除有更往陸地接近的可能，現在已經非常接近台灣東北角陸地。

羅雅尹說，隨著颱風中心逐漸接近台灣東南方海面，雨帶一波波進台灣陸地，北部、宜花東陸續有一陣一陣雨勢，夾帶瞬間比較大降雨量，今天下午到晚間，北部、宜蘭和花蓮北側雨勢會明顯加大。

羅雅尹說，除了中南部平地雨勢相對較小，其他地區都有大雨可能，其中大台北地區、宜蘭地區跟台中以北山區跟花蓮山區有局部豪雨，宜蘭地區、新北山區跟桃園山區不排除有局部性大豪雨。

台東的浮標已觀測到六米的浪高，台東沿岸也有三到五公尺，羅雅尹說，隨著颱風靠近，各個海邊風浪會逐漸增大。

此外，台東成功接近海邊處有10級陣風，蘭嶼16級、綠島11級，提醒颱風北上過程受到東北風跟地形影響，花蓮跟台東地區會有一陣陣較強陣風出現。

她說，比較接近中心的宜蘭和北部，下午到晚上風力會明顯增大，中南部內陸地區受到地形屏障影響，風力沒那麼大，但沿海空曠地區也會有較強陣風出現，今天到明天清晨颱風在接近的過程中務必注意。

羅雅尹說，預估宜蘭跟北部地區在中午過後到傍晚之前，局部地區有九到十級陣風，晚上宜蘭和新北可能局部地區有11到12級強陣風，各地風勢減弱不一，花蓮和台東今晚就會變小，宜蘭要到深夜才會略為減小，西半部和中部、北部要到明天清晨才會逐步減小。

至於颱風何時會遠離？羅雅尹說，米塔現在非常貼近東北部陸地，會往北北西方向前進，再經過轉折往偏北方向遠離，明天上班天之前都非常接近台灣北部海面，要到下午和入夜，暴風圈脫離的情況才會比較明顯。