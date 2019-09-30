蔬果瓜類最怕淹水 農試所建議盡速採收

2019-09-30 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／即時報導



農民預防颱風災損，緊急搶收。本報系資料照片 分享 facebook

輕度颱風米塔向台灣靠近，雖不會直接登陸陸地，但暴風圈將壟罩北部、宜蘭及花蓮地區，由於颱風已將達中颱等級，蔬菜瓜果類最怕淹水，農試所建議，農民要做好準備。

今天果菜市場休市，在零售市場端，從八月底九月初大雨以後，蔬菜瓜果類價格高漲，才稍稍恢復供應，但末端售價一直處於相對高點，米拉颱風來襲，可能帶來的強降雨，是否對於後續的蔬果供應造成影響還要再觀察。

農委會農試所表示，蔬菜與瓜果忌淹水，生產端應儘速整理疏濬田區周圍排灌水設施，避免豪雨帶來大量雨水，阻塞淤積於田間，必要時採用抽水機協助，已經可採收的蔬果應儘速採收，以減少損失。

農試所表示，至於下雨期間採收的蔬果產品，建議貯放於通風良好或具冷藏功能設備中，可降低腐爛耗損率。若尚未採收2k7蔬菜，可於田區覆蓋資材(如紗網)，避免雨水直接衝擊葉片，但須注意覆蓋資材固定方式。青蔥近期量少價格高漲，尤其是宜蘭青蔥，務必加強排水、固定，降低風雨衝擊。

另外，瓜果類栽培棚架應加強固定措施，避免因豪雨或強風侵襲而傾倒。設施栽培蔬果，應注意捲揚式塑膠布覆蓋情形，設施內可預備抽水設備，降低雨水進入設施內機會，以免傳播病害。

農試所專家提醒，豪雨過後，以真菌性病害(疫病)危害最嚴重，病原可藉水傳播，大多數作物皆會感染；白菜、青梗白菜、油菜易發生軟腐病與炭疽病；水平網室栽培莧菜與空心菜高濕下易發生白銹病；雨後出大太陽，高麗菜易因缺鈣造成頂燒症，建議補充含鈣肥料；果菜類連續陰雨天日照不足，影響雌花生成，且授粉昆蟲活動減少，應維持良好植株狀態，適時可以人工授粉輔助著果。

至於山區茄果類需注意疫病防治。尤其連續大雨後，作物根系尚未完全恢復，會有暫時萎凋，若無法恢復，可能有病害問題，建議清園控制蔓延，以利復耕恢復生產力。因此，露天或設施栽培均應同步投入病蟲害預防性管理，農民可依照植物保護手冊防治，注意安全採收期，以確保農產品安全，並適度補充植物營養管理，可促進作物恢復生長。