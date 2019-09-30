中颱米塔襲台今影響最劇 航班異動一次看

2019-09-30 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華



圖擷自 windy網站 分享 facebook

中度颱風米塔今天到明天清晨風雨威脅最大，暴風圈預估今天中午前後觸碰東部陸地，甚至不排除從東北角登陸，中央氣象局預估北部、宜蘭和花蓮降雨至少豪雨等級，民眾若要搭飛機務必留意先上網查詢航班是否取消。

民航局表示， 截至上午10時已知國內線取消94班、延誤一班，國際暨兩岸航線取消71班，延誤五班。

以下是航班異動資訊：

●遠東航空

【國內線】

取消國內線14:00以後松山機場起飛航班

《往返台北─澎湖》

台北─澎湖FE6029，14:35~15:35

台北─澎湖FE6629，16:05~17:05

台北─澎湖FE027，17:40~18:25

台北─澎湖FE6631，19:15~20:15

澎湖─台北FE6030，16：30~17：30

澎湖─台北FE6630，17:40~18:40

澎湖─台北FE028，19：05~19：50

澎湖─台北FE6632，20:50~21:50

《往返台北─金門》

台北─金門FE6067，14:20~15：35

台北─金門FE071，16：00~17：00

台北─金門FE6069，18：00~19：15

金門─台北FE070，16:05~17：05

金門─台北FE6068，16：10~17：25

金門─台北FE072，17：40~18：40

金門─台北FE8072，18：00~19：00

金門─台北FE6070，19：50~21：05

《往返高雄─金門》

高雄─金門FE8097，16：30~17：20

【國際線】

桃園－濟州FE722航班取消

濟州－桃園FE721航班取消

●立榮航空

台北往返花蓮航班全日取消

台北往返台東航班全日取消

14:00（含）以後由台北出發航班取消

15:00（含）以後離島返回台北航班取消

為因應旅客需求，台北-金門、台北-澎湖、澎湖-台南、金門-高雄、台中-金門航線將增開加班機輸運旅客

●華信航空

【國內線】

台北-台東航班全天取消

高雄-花蓮航班全天取消

台北 13:45以後起飛及降落航班取消

【國際線】

台中出發國際、兩岸航線所有航班維持正常

●台灣虎航

IT232 桃園-沖繩那霸提前至12:20起飛

IT233 沖繩那霸-桃園提前至15:40起飛，配合沖繩機場設施限制，旅客請務必於13:40-14:55間完成報到手續

IT203東京成田-桃園延後至10月1日起飛，航班編號改為IT9203

IT220 桃園-大阪提前至16:30起飛

IT221 大阪-桃園延後至10月1日起飛，航班編號改為IT9221

IT255 仙台-桃園延後至10月1日起飛，航班編號改為IT9255

IT606/IT607 桃園-釜山取消

●阿聯酋航空

EK366 杜拜-台北，改至杜拜時間19:00出發、10/1台北時間07:30抵達

EK367台北-杜拜改至台北時間10/1早上9:15出發、10/1杜拜時間13:55抵達

●加拿大航空

9/29 AC017 溫哥華-台北航班，將依表定當地時間11:00自溫哥華起飛，預計於9/30台北時間14:15抵達桃園。

●中國南方航空

CZ3098/CZ3097 台北-廣州/廣州-台北取消

CZ3018/CZ3017 台北-長沙/長沙-台北取消

CZ3026/CZ3025 台北-張家界/張家界-台北取消

CZ3096/CZ3095 台北-上海/上海-台北取消

CZ3012/CZ3011 台北-瀋陽/瀋陽-台北取消

●中國國際航空

CA150/CA149 台北-杭州取消

CA196/CA195 台北-上海浦東取消

CA836/CA835 台北-溫州取消

CA186/CA185 台北-北京往返航班取消

●深圳航空

ZH9074/ZH9073 台北-深圳取消

ZH9084/ZH9083 台北-南通航班取消