婆媽別擔心！ 因應米塔全聯蔬菜備貨量提高2~3倍

2019-09-30 08:32 聯合報 記者 聯合報 記者 葉卉軒 ／即時報導



米塔颱風來襲，全聯表示，因應民眾採買防颱商品的需求，特別針對餅乾、泡麵、水等推出多款優惠商品，並增加2~3成備貨量。

另外，針對需求高的蔬菜，也有既定的促銷品項，目前備貨量已提高2~3倍。