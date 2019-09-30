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米塔颱風來襲花蓮縣政府 緊急宣布今停班停課

全球最老潛艦在台灣！當年一個理由 讓她74年沒武裝

彭啟明：中颱米塔相當接近北台灣 今天越晚會越有感

2019-09-30 07:34聯合報 記者雷光涵／即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，中度颱風米塔在路徑預測上一路的往西修正，過去是以西北方向，目前開始有明顯往北方向，主要是受到位於日本南方海面的太平洋高壓環流勢力影響，讓颱風中心非常接近台灣的東北角，暴風圈也涵蓋到台中以北區域。今天是越晚會越有感，務必減少不必要的外出，做好防颱是最優先的工作。

中度颱風米塔在路徑預測上一路的往西修正，過去是以西北方向，目前開始有明顯往北方向...
中度颱風米塔在路徑預測上一路的往西修正，過去是以西北方向，目前開始有明顯往北方向，主要是受到位於日本南方海面的太平洋高壓環流勢力影響，讓颱風中心非常接近台灣的東北角，暴風圈也涵蓋到台中以北區域。圖／取自氣象達人彭啟明臉書
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彭啟明在臉書發文表示，今天的太平洋高壓高壓實在很「謙虛」，過去幾周有提早打烊的味道，這次米塔颱風時，卻是發揮關鍵角色臨門一腳，高壓增強及勢力鞏固相當好，把米塔推到台灣東北角，不管有沒有中心觸陸，都請大家提高警覺。

彭啟明表示，目前暴風半徑維持180公里，仍有再度增強且擴大機會。由於導引氣流明顯，各國預測都一致，需觀察接近台灣時是否因地形而西偏或登陸台灣東北部。預計周二晚上會非常接近長江口區域，然後在周四接近韓國，往日本北海道方向前進。

他說，根據目前氣象局的路徑推估，今天上午七級暴風圈將觸本島，晚上是風雨最大的時候，傍晚十級暴風圈觸本島，可能要到明天清晨到上午暴風圈脫離才會解除陸上警報，中午前後到傍晚才會解除海上警報。

彭啟明指出，今天午後至周二清晨颱風最接近台灣，影響最劇烈，苗栗以北、宜花山區有局部大豪雨或超大豪雨等級雨勢，台中、南投山區有大雨至豪雨；其他中南部、台東地區受地形屏障，預估在大雨等級或以下，沿海需留意強陣風及海浪襲影響。

蘭嶼已經出現7級的平均風，14級的強陣風，這次颱風中心相當接近北台灣，務必要注意風勢，要注意做好該有的防護。

米塔颱風遠離後無西南氣流，周日開始到周二這段影響期間預估最大降雨熱區落在苗栗以北、宜蘭山區，整體累積雨量400-700毫米。颱風在周二遠離後，預期太平洋高壓會逐步接手幾天，轉為典型秋天秋老虎的天氣，很快回溫轉晴，北部有機會轉為較為晴朗舒適天，甚至中午會到30度以上，有點炎熱的天氣。

米塔颱風彭啟明豪雨西南氣流
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