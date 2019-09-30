吳德榮：東北角要注意米塔中心附近的破壞性強風

2019-09-30 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



米塔颱風逐漸接近台灣。本報資料照片 分享 facebook

氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，今天至明天上半天，受米塔颱風外圍及其環流接連影響，北部山區及東北部將有大量降雨，東北角附近更要注意米塔中心附近的破壞性強風。

吳德榮指出，中央氣象局最新(30日5時)路徑潛勢預測圖顯示，米塔今天上午在台灣東側轉向偏北北西，中心經台灣東北角近海，也不排除中心登陸東北角，今晚至明晨為距台灣最近的一段時間，都將維持中颱強度。明天上午進入東海、偏北漸轉北北東；周四侵襲韓國。

他說，今天至明天上半天迎風面雨勢增大，尤其北部山區及東北部的大量降雨，超過土石所能承，易導致塌方、落石、土石流；低窪地區則要注意防範淹水。離米塔中心最近的北部、東北部，則要注意強風的威脅。花蓮、台中及南投也應注意大量降雨及強風。其他地區所受影響相對較小，但仍偶有局部較大降雨及瞬間強陣風發生的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示明天下半天起米塔遠離，水氣減少，各地迅速好轉為多雲時晴的天氣。周三至周五各地轉乾，為晴時多雲、秋高氣爽的天氣；白天微熱、早晚微涼，午後南部山區有零星降雨。周六東半部水氣漸增，北部及東半部有局部短暫雨的機率；西半部仍為晴時多雲，午後中南部山區有零星降雨。下周日東北風南下，北部、東北有局部雨 ，天氣轉涼，花東亦有局部短暫雨。

中央氣象局說，今年第18號颱風米塔已於昨天晚間發布陸上颱風警報，並在晚間11時半增強為中度颱風，持續向西北前進。預計今天（30日）上午米塔颱風持續往東部近海移動，基隆北海岸、東半部地區，特別宜蘭地區降雨明顯，而北部地區上午開始也將出現短暫陣雨。

氣象局指出，上半天近中午時米塔颱風的七級暴風圈將觸碰到台灣東部陸地，下午至深夜通過東北部近海進入北部近海，因此中午過後宜蘭、花蓮及北部地區風、雨將有明顯增強的趨勢，上述地區的朋友要做好防颱工作。

預計明天上午颱風逐漸遠離，各地風雨將逐漸趨緩；溫度部分，各地清晨夜裡低溫23至25度，白天北部及宜花雲多降雨，高溫大多在25至28度，中南部及東南部高溫約30至32度。

氣象局說，由於颱風強度仍有稍增強且暴風圈有擴大的趨勢，未來在移動的過程也會有些擺動，請大家隨時注意氣象局所發布的颱風最新動態。