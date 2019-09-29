親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
米塔颱風防豪雨
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
高鐵南延案拍版
餐桌上美味代價
政治
軍事
綜合

米塔增強為中颱！北北基竹縣明停班課 全台情況看這裡

新竹縣市颱風假不同調 竹市維持上班上課受關注

北市30日因颱風停班停課 市立醫院門診暫停

2019-09-29 22:43聯合報 記者翁浩然╱即時報導

米塔颱風來襲，北市宣布明天（30日）停班停課，台北市立聯合醫院今晚也公告，配合停班停課，各分院區門診、各附設院外門診將全天停診，各院區所舉辦的活動也將順延；但原已排定的各項手術、特殊檢查則照常進行，並加強急診作業。

市立萬芳醫院晚上也宣布，因應市府宣布明天停止上班上課，醫院門診、健檢、檢驗檢查等服務都暫停，僅急診、住院服務正常運作。

米塔颱風

相關新聞

米塔增強為中颱！北北基竹縣明停班課 全台情況看這裡

2019-09-29 19:01

新竹縣市颱風假不同調 竹市維持上班上課受關注

2019-09-29 23:06

「米塔」發布陸警、暴風圈增胖到180公里 明愈晚風雨愈明顯

2019-09-29 21:01

米塔颱風接近 台鐵明天中午前正常行駛

2019-09-29 22:35

防米塔強風豪雨 高鐵明上午10時前宣布下午是否營運

2019-09-29 21:07

輕颱米塔來襲 彰化縣30日正常上班上課

2019-09-29 22:28

連江縣明正常上班上課 交通船停駛下午無回程航班

2019-09-29 22:27

北北基明日停止上班上課

2019-09-29 22:10

米塔風雨增強 新竹縣明天停止上班上課

2019-09-29 22:07

米塔颱侵台 桃園市明天停班停課

2019-09-29 22:04

米塔風雨增強 宜蘭明天停止上班上課

2019-09-29 22:03

苗栗縣30日正常上班上課 雪霸處園區禁止入園

2019-09-29 22:03

米塔颱風靠台更近 林右昌：明午後達停班課標準

2019-09-29 22:03

新竹市9月30日正常上班上課

2019-09-29 22:02

米塔颱風襲台 北北基明停班停課

2019-09-29 22:02

米塔颱風來襲 新北宣布明停班停課

2019-09-29 22:02

因應米塔颱風 北市開放部分疏散門周邊紅黃線停車

2019-09-29 21:46

蘭嶼及綠島明停班停課 台東其他鄉鎮正常上班上課

2019-09-29 21:24

米塔颱風來襲 桃園市復興區明天停班停課

2019-09-29 21:18

米塔颱風逼近 花蓮宣布明天上班上課

2019-09-29 21:16

颱風「米塔」陸警發布 宜花東警戒

2019-09-29 21:05

高雄市明照常上班、上課

2019-09-29 21:04

「米塔」颱風來襲 海巡署勸離上千名岸際觀浪人士

2019-09-29 20:34

米塔颱風侵台 南投縣宣布明天正常上班上課

2019-09-29 20:03

氣象局晚上8點半發布米塔颱風陸警 明降雨熱區集中這3處

2019-09-29 18:13

輕颱米塔逼近 周一國內外航班取消狀況看這裡

2019-09-29 17:58

米塔颱風逐漸逼近 中橫公路關原至洛韶段今晚封閉

2019-09-29 17:46

米塔逼近新北5區恐淹水 侯友宜：10點宣布周一是否停班課

2019-09-29 17:36

影／到法國24小時又飛回來 林右昌：勿和老天賭這一把

2019-09-29 17:33

注意！颱風米塔來襲 台北河川區今晚8點「只出不進」

2019-09-29 17:18

受米塔颱風影響 基隆至馬祖交通船今起停駛

2019-09-29 17:13

影／米塔來襲北北基明是否停班課 林右昌：晚上9點後宣布

2019-09-29 16:41

米塔颱風發布海警 北水局加強防洪整備

2019-09-29 16:20

受米塔颱風外圍環流降雨影響 翡翠水庫今傍晚放水

2019-09-29 16:03

米塔暴風圈將觸陸！氣象局晚上8時30分發陸警

2019-09-29 15:56

颱風米塔來勢洶洶 台北市河濱隨時啟動「只出不進」

2019-09-29 15:33

輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

2019-09-29 15:12

米塔來了！太平山遊樂區今天封園 11條步道明天封閉

2019-09-29 14:42

颱風米塔發布海警 消防局籲：不能輕忽防颱準備

2019-09-29 14:16
看更多

熱門文章

米塔颱風逼近！北北基竹縣明停班課 全台情況看這裡

2019-09-29 19:01

輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

2019-09-29 15:12

獨家／會再為韓國瑜站台嗎？ 馬英九回這4個字

2019-09-29 08:54

米塔颱風8時30分海警！ 「路徑往台灣靠」最快今晚陸警

2019-09-29 08:24

影／米塔來襲北北基明是否停班課 林右昌：晚上9點後宣布

2019-09-29 16:41

米塔暴風圈將觸陸！氣象局晚上8時30分發陸警

2019-09-29 15:56

氣象局晚上8點半發布米塔颱風陸警 明降雨熱區集中這3處

2019-09-29 18:13

米塔逼近新北5區恐淹水 侯友宜：10點宣布周一是否停班課

2019-09-29 17:36

韓辦展開捍衛形象行動 孫大千籲韓粉忍辱負重擴大支持

2019-09-29 12:04

米塔恐以中颱逼近台灣 吳德榮：登陸機率不能完全排除

2019-09-29 07:50

指導教授仍在世卻被小英說過世 蔡辦坦言口誤

2019-09-29 11:41

郭台銘列不分區第一柯文哲「求之不得」 郭辦回應了

2019-09-29 20:17

獨／年改效應…警專招生驟減 新宿舍暫緩招標

2019-09-29 15:01

一張圖看米塔颱風各國預測 暴風圈將壟罩台灣陸地

2019-09-29 10:19

米塔颱風快速逼近 天氣風險：來者不善

2019-09-29 09:10

立委刁難芝麻官！ 小官只回一句…立委被輿論圍剿

2019-09-29 11:00

「米塔」發布陸警、暴風圈增胖到180公里 明愈晚風雨愈明顯

2019-09-29 21:01

新竹市9月30日正常上班上課

2019-09-29 22:02

米塔風雨增強 新竹縣明天停止上班上課

2019-09-29 22:07

藍執政拍板高鐵不進高雄？ 葉匡時：當時根本無南延案

2019-09-29 13:36

打臉韓國瑜「小時候不准打電動」柯文哲：那時沒有電動

2019-09-29 11:45

韓國瑜後援會 李佳芬：絕不相信黑暗面會戰勝光明面

2019-09-29 14:20

米塔颱風發海警！ 周一影響最劇 北東「至少豪雨等級」

2019-09-29 08:59

米塔颱風來襲 桃園市復興區明天停班停課

2019-09-29 21:18

米塔今晚恐轉中颱將發陸警 明天最靠近台灣威脅大

2019-09-29 10:55

受米塔颱風影響 基隆至馬祖交通船今起停駛

2019-09-29 17:13

米塔明影響最劇 北部、東北部防豪雨

2019-09-29 00:22

高鐵左營南延 林佳龍：當年馬政府就行不通

2019-09-29 11:59

影／一夜大雨不斷 宜蘭市區排水不及多處淹水

2019-09-29 06:35

提名王金平？ 親民黨：他恐難守住157萬票

2019-09-29 00:16

500人會場被擠爆 蔡英文：原來護理師會尖叫

2019-09-29 11:23

影／到法國24小時又飛回來 林右昌：勿和老天賭這一把

2019-09-29 17:33

米塔颱風明影響最明顯 賈新興：這些縣市留意風雨防颱

2019-09-29 11:51

新竹縣市颱風假不同調 竹市維持上班上課受關注

2019-09-29 23:06

韓朱配？ 朱立倫：不用再提 洪秀柱：要看雙方意願

2019-09-29 12:47

吳釗燮稱日代表「敬愛大哥哥」 林郁方批媚日

2019-09-29 16:16

豪雨特報！ 鄭明典：颱風雨區將和東北風雨區重疊

2019-09-29 07:32

藍綠白今台中拚場 李佳芬代夫出征 蔡趕場回防

2019-09-28 23:43

米塔颱風靠台更近 林右昌：明午後達停班課標準

2019-09-29 22:03

米塔颱風來襲 新北宣布明停班停課

2019-09-29 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top