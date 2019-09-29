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不斷更新／米塔颱風逼近！北北基明停班課 全台情況看這裡

米塔明影響最劇 北部、東北部防豪雨

2019-09-29 00:22聯合報 記者侯俐安／台北報導

受到東北季風及米塔颱風外圍環流影響，桃園山區昨天傍晚時出現難得一見的雙彩虹奇景，...
受到東北季風及米塔颱風外圍環流影響，桃園山區昨天傍晚時出現難得一見的雙彩虹奇景，民眾紛紛拿起手機拍照合影。 記者杜建重／攝影
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輕颱恐增強 今持續有雨

昨天形成的輕颱米塔逼近台灣，氣象局預估最快今天上午發布海上颱風警報；米塔今下半天有機會增強為中度颱風，明天將是影響台灣最劇烈的時候，北部、東北部可能下豪雨。不過颱風還沒來，北台灣已連續兩日被大雨襲擊，氣象局預估今上午持續有雨，午後降雨可望稍緩。

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北台灣受東北風影響，連兩天大雨不斷，國道三號北上鶯歌到土城路段，昨天因大雨釀車禍，導致四線道一度全面封閉，車流回堵十公里。

雙北多區昨單日雨量破200毫米

氣象局觀測，截至昨晚八時，單日雨量累積前十名都在雙北市、並且均破兩百毫米，尤其北市信義、南港區雨勢驚人，以市南港區舊莊里三三三點五毫米最多，南港九如里三二三點五毫米居次。

氣象局預報員李孟軒表示，今天上午北台灣降雨將持續，基隆北海岸、大台北地區、東北部降雨明顯，北部、東半部地區則有局部短暫陣雨，午後降雨可望稍緩；中南部維持多雲到晴天氣，北部高溫約廿七至廿九度，其他地區卅一至卅三度。

不過，明天起北台灣將再受颱風威脅。氣象局觀測，米塔昨晚八時位於鵝鑾鼻東南東方一一九○公里海面上，以每小時廿四公里速度向西北西進行，七級風半徑八十公里，近中心最大風速每秒十八公尺、瞬間最大陣風每秒廿五公尺。

李孟軒表示，米塔將持續朝西北往台灣東部海面接近，預估在石垣島登陸或從近海北上到南韓。氣象局最快今上午發布海警，由於颱風接近過程中，海域環境適合颱風發展，接近台灣時可能達到中颱等級，氣象局也不排除發布陸上颱風警報。

李孟軒表示，明天是颱風影響台灣最明顯的時候，北部、東北部降雨最多，並有局部大雨或豪雨發生機率，中部及東部也有局部短暫陣雨。下周二颱風逐漸遠離，北部及東北部地區為短暫雨後多雲，東部及東南部地區局部短暫陣雨，中南部地區為多雲，午後山區局部陣雨。

米塔颱風

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