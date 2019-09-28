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不斷更新／米塔颱風逼近！北北基明停班課 全台情況看這裡

北台豪雨淹水 基隆多處土石滑落 員山子二度分洪

2019-09-28 23:17聯合報 記者江婉儀游明煌魏莨伊／連線報導

北部山區雷雨不斷，基隆河水位持續高漲，河川局昨天下午1時50分員山子再次分洪。 ...
北部山區雷雨不斷，基隆河水位持續高漲，河川局昨天下午1時50分員山子再次分洪。 圖／第十河川局提供
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新北30機車被泥流淹半個輪胎

北台灣豪雨，新北市災防中心一度強化三級開設，昨天汐止新台五路二段附近施工中的人行道工程泥沙全往下沖導致積水，約30輛機車被泥流淹掉半個輪胎，南湖橋下水面差點淹過岸邊自行車道。基隆多處土石滑落、溪水暴漲，夜間一度積水，自強路曾淹水超過一個輪胎高。員山子為降基隆河水位兩度分洪。北市信義區也因豪雨部分路段積水。

汐止區新台五路二段因連兩天豪雨侵襲，造成砂石堆積、排水不良，機車半個輪胎泡水中。...
汐止區新台五路二段因連兩天豪雨侵襲，造成砂石堆積、排水不良，機車半個輪胎泡水中。 記者江婉儀／攝影
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北市信義區松仁路253巷底因雨勢滂沱，昨天上午出現大面積積水。圖／臉書社團「信義...
北市信義區松仁路253巷底因雨勢滂沱，昨天上午出現大面積積水。圖／臉書社團「信義區二三事」管理員提供
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汐止昨天清晨下大雨，位在汐止新台五路二段附近正在施工中的人行道工程，因為豪大雨影響，上坡的泥沙全往下沖堵住排水溝導致積水，泥流淹掉機車半個輪胎高，附近住戶表示，準備出門買早餐發現下大雨，看到機車淹在水中想要去牽車，結果腳踩下去整隻小腿就陷入泥中，無法移動。

汐止區新台五路二段因雨勢太大又地處斜坡，將人行道工程的砂石沖刷出來。記者江婉儀／...
汐止區新台五路二段因雨勢太大又地處斜坡，將人行道工程的砂石沖刷出來。記者江婉儀／攝影
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新北市養工處表示，汐止新台五路二段原本沒有人行道，養工處在今年7月起增設兩側人行道，預計年底完工。由於工地位於道路斜坡，雨勢過大將人行道工程的砂石沖刷出來造成積水，已緊急施作完成臨時導排水，並清理下游排水系統避免淤積。

自強路一度封路 林右昌決提前返台

基隆前晚到昨凌晨大雨不斷，尚仁街、基金一路等多處道路土石滑落，大華三路附近溪水、武崙溪水等都暴漲，還有八堵路、中和路、中正路等多條道路積淹水，自強路超過一個輪胎高，警方一度封閉道路，去法國考察的基隆市長林右昌擔心颱風災情，決定提前返台坐鎮。

基隆自強路淹水一度封閉。圖／警方提供
基隆自強路淹水一度封閉。圖／警方提供
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基隆連夜大雨，自強路淹水，警一度封閉。圖／警方提供
基隆連夜大雨，自強路淹水，警一度封閉。圖／警方提供
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基隆市連續2天豪雨，多處道路淹水、落石。圖／議員宋瑋莉提供
基隆市連續2天豪雨，多處道路淹水、落石。圖／議員宋瑋莉提供
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東北角、北海岸雨勢也都很大，員山子前天和昨天已兩度分洪，降低瑞芳、基隆七堵、汐止基隆河水位。

北市信義快速路地下道 淹水逾20公分

北市昨天主要降雨區域以南港、內湖、信義區為主，北市水利處下工科科長鐘政信表示，昨上午市區零星幾處短暫積水，包括信義區信義快速道路地下道約100公尺路段積淹水超過20公分，信義區松仁路253巷底六和幼兒園附近與信義路5段150巷周邊停車場也有積水，下午雨勢趨緩，積水路段隨即抽排完成恢復通行。

米塔颱風

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