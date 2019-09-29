不斷更新／米塔颱風侵台！彰縣率先宣布明日正常上班課

2019-09-29 19:01 聯合新聞網 綜合報導



輕度颱風米塔暴風圈持續擴大，明天不排除增為中度颱風。歐新社 分享 facebook

輕度颱風米塔暴風圈持續擴大，明天不排除增為中度颱風，降雨熱區集中在北部、東北部及花蓮北部，至少有豪雨等級以上強度。中央氣象局預估今晚8時30分發布米塔陸上警報，暴風圈將觸及宜蘭、花蓮及北部地區。

雖然今天台灣整體雨勢不大，但從晚上開始花蓮、台東地區將受外圍環流影響「一陣一陣飄雨」，而宜蘭、東北角地區明天清晨3、4時也會出現局部雨勢。大台北地區明天清晨也會飄雨，10時以後雨會明顯增強，並且持續一路下到晚上。

周一是否會放颱風假呢？請見以下全台縣市公告一覽：

縣市 9月30日是否停止上班上課 北部地區 基隆市 尚未宣布 臺北市 尚未宣布 新北市 尚未宣布 桃園市 尚未宣布 新竹市 尚未宣布 新竹縣 尚未宣布 中部地區 苗栗縣 尚未宣布 臺中市 尚未宣布 彰化縣 正常上班上課 雲林縣 尚未宣布 南投縣 尚未宣布 南部地區 嘉義市 尚未宣布 嘉義縣 尚未宣布 臺南市 尚未宣布 高雄市 尚未宣布 屏東縣 尚未宣布 東部地區 宜蘭縣 尚未宣布 花蓮縣 尚未宣布 臺東縣 尚未宣布 外島地區 澎湖縣 尚未宣布 連江縣 尚未宣布 金門縣 尚未宣布 相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」