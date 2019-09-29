不斷更新／米塔颱風侵台！彰縣率先宣布明日正常上班課
輕度颱風米塔暴風圈持續擴大，明天不排除增為中度颱風，降雨熱區集中在北部、東北部及花蓮北部，至少有豪雨等級以上強度。中央氣象局預估今晚8時30分發布米塔陸上警報，暴風圈將觸及宜蘭、花蓮及北部地區。
雖然今天台灣整體雨勢不大，但從晚上開始花蓮、台東地區將受外圍環流影響「一陣一陣飄雨」，而宜蘭、東北角地區明天清晨3、4時也會出現局部雨勢。大台北地區明天清晨也會飄雨，10時以後雨會明顯增強，並且持續一路下到晚上。
周一是否會放颱風假呢？請見以下全台縣市公告一覽：
|縣市
|9月30日是否停止上班上課
|北部地區
|基隆市
|尚未宣布
|臺北市
|尚未宣布
|新北市
|尚未宣布
|桃園市
|尚未宣布
|新竹市
|尚未宣布
|新竹縣
|尚未宣布
|中部地區
|苗栗縣
|尚未宣布
|臺中市
|尚未宣布
|彰化縣
|正常上班上課
|雲林縣
|尚未宣布
|南投縣
|尚未宣布
|南部地區
|嘉義市
|尚未宣布
|嘉義縣
|尚未宣布
|臺南市
|尚未宣布
|高雄市
|尚未宣布
|屏東縣
|尚未宣布
|東部地區
|宜蘭縣
|尚未宣布
|花蓮縣
|尚未宣布
|臺東縣
|尚未宣布
|外島地區
|澎湖縣
|尚未宣布
|連江縣
|尚未宣布
|金門縣
|尚未宣布
|相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」
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