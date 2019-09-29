親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
米塔颱風雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不斷更新／米塔颱風侵台！彰縣率先宣布明日正常上班課

恰恰引退／周美青當獻花嘉賓 還送恰恰親筆卡片

颱風米塔接近 石門水庫調節放水籲注意安全

2019-09-29 18:11中央社 桃園29日電

經濟部水利署北區水資源局今天表示，因應米塔颱風路徑轉變，可能會帶來較大雨量石門水庫增加調節放水的水量，下午6時進行排洪隧道放水，呼籲下游民眾注意安全。

北區水資源局表示，在因應米塔颱風可能帶來的雨量，石門水庫從昨天起增加發電放水量因應，為維護水庫結構安全，預留防洪空間，今天下午已增加調節放水水量，並從下午6時時開排洪隧道放水，並將視降雨持續調整水位，以審慎態度因應颱風動態。

北水局也表示，為提前做好防颱準備，另外已將中庄調整池蓄滿，以利於石門水庫防洪排砂時適時備援供水，以維持板新及桃園地區供水正常。

石門水庫米塔颱風雨量

相關新聞

米塔逼近新北5區恐淹水 侯友宜：10點宣布周一是否停班課

2019-09-29 17:36

影／米塔來襲北北基明是否停班課 林右昌：晚上9點後宣布

2019-09-29 16:41

影／到法國24小時又飛回來 林右昌：勿和老天賭這一把

2019-09-29 17:33

輕颱米塔逼近 周一國內外航班取消狀況看這裡

2019-09-29 17:58

注意！颱風米塔來襲 台北河川區今晚8點「只出不進」

2019-09-29 17:18

米塔暴風圈將觸陸！氣象局晚上8時30分發陸警

2019-09-29 15:56

輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

2019-09-29 15:12

氣象局晚上8點半發布米塔颱風陸警 明降雨熱區集中這3處

2019-09-29 18:13

米塔颱風逐漸逼近 中橫公路關原至洛韶段今晚封閉

2019-09-29 17:46

受米塔颱風影響 基隆至馬祖交通船今起停駛

2019-09-29 17:13

米塔颱風發布海警 北水局加強防洪整備

2019-09-29 16:20

受米塔颱風外圍環流降雨影響 翡翠水庫今傍晚放水

2019-09-29 16:03

颱風米塔來勢洶洶 台北市河濱隨時啟動「只出不進」

2019-09-29 15:33

米塔來了！太平山遊樂區今天封園 11條步道明天封閉

2019-09-29 14:42

颱風米塔發布海警 消防局籲：不能輕忽防颱準備

2019-09-29 14:16

米塔颱風增強 北東部「至少豪雨」

2019-09-29 12:57

米塔颱風預計晚間發布陸警 內政部籲民做好防颱準備

2019-09-29 12:55

米塔颱風帶來豪雨 幾米月亮地景暫撤離

2019-09-29 12:44

輕颱米塔來襲 七高架路段啟動強風管制

2019-09-29 12:07

輕颱米塔明下半天最接近 北部東北部防淹水

2019-09-29 11:59

米塔颱風明影響最明顯 賈新興：這些縣市留意風雨防颱

2019-09-29 11:51

輕颱米塔逼近 公總列九大注意路況路段

2019-09-29 11:41

鄭明典：存在的東北風 可能加強颱風期間迎風面降雨

2019-09-29 11:38

受米塔颱風影響 30日蘭嶼及綠島客輪全部停駛

2019-09-29 11:28

米塔今晚恐轉中颱將發陸警 明天最靠近台灣威脅大

2019-09-29 10:55

輕颱米塔影響 今天三航次停航

2019-09-29 10:21

一張圖看米塔颱風各國預測 暴風圈將壟罩台灣陸地

2019-09-29 10:19

米塔颱風近中心對流集中 鄭明典：強度持續增強

2019-09-29 09:45

米塔颱風快速逼近 天氣風險：來者不善

2019-09-29 09:10

米塔颱風發海警！ 周一影響最劇 北東「至少豪雨等級」

2019-09-29 08:59

米塔颱風8時30分海警！ 「路徑往台灣靠」最快今晚陸警

2019-09-29 08:24

米塔恐以中颱逼近台灣 吳德榮：登陸機率不能完全排除

2019-09-29 07:50

豪雨特報！ 鄭明典：颱風雨區將和東北風雨區重疊

2019-09-29 07:32

影／一夜大雨不斷 宜蘭市區排水不及多處淹水

2019-09-29 06:35

米塔明影響最劇 北部、東北部防豪雨

2019-09-29 00:22

北台豪雨淹水 基隆多處土石滑落 員山子二度分洪

2019-09-28 23:17
看更多

熱門文章

輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

2019-09-29 15:12

米塔颱風8時30分海警！ 「路徑往台灣靠」最快今晚陸警

2019-09-29 08:24

影／米塔來襲北北基明是否停班課 林右昌：晚上9點後宣布

2019-09-29 16:41

米塔暴風圈將觸陸！氣象局晚上8時30分發陸警

2019-09-29 15:56

米塔恐以中颱逼近台灣 吳德榮：登陸機率不能完全排除

2019-09-29 07:50

又是關ATP！ 台鐵區間車司機開過站竟偷偷「倒退嚕」

2019-09-29 09:26

一張圖看米塔颱風各國預測 暴風圈將壟罩台灣陸地

2019-09-29 10:19

米塔颱風快速逼近 天氣風險：來者不善

2019-09-29 09:10

米塔颱風發海警！ 周一影響最劇 北東「至少豪雨等級」

2019-09-29 08:59

米塔今晚恐轉中颱將發陸警 明天最靠近台灣威脅大

2019-09-29 10:55

米塔明影響最劇 北部、東北部防豪雨

2019-09-29 00:22

媒體人退休後學做麵包 葛傳富：做自己想做的事很幸福

2019-09-28 19:20

殺破狼周運勢／巨蟹小心流言中傷 處女有賺外快機會

2019-09-29 00:00

米塔逼近新北5區恐淹水 侯友宜：10點宣布周一是否停班課

2019-09-29 17:36

紓解交通壅塞！國道1號桃園交流道拓寬

2019-09-29 11:52

影／一夜大雨不斷 宜蘭市區排水不及多處淹水

2019-09-29 06:35

米塔颱風明影響最明顯 賈新興：這些縣市留意風雨防颱

2019-09-29 11:51

氣象局晚上8點半發布米塔颱風陸警 明降雨熱區集中這3處

2019-09-29 18:13

病後喝魚湯滋補只喝湯有效嗎？ 醫師這麼說

2019-09-29 13:32

豪雨特報！ 鄭明典：颱風雨區將和東北風雨區重疊

2019-09-29 07:32

超商三明治或飯糰 需要加熱再吃嗎？

2019-09-29 07:26

「最冷十一」 大陸限縮 黃金周陸客消失了

2019-09-28 23:25

米塔颱風預計晚間發布陸警 內政部籲民做好防颱準備

2019-09-29 12:55

颱風米塔來勢洶洶 台北市河濱隨時啟動「只出不進」

2019-09-29 15:33

熱議題／還記得CPR嗎？沒人學 急救存活率僅2成

2019-09-28 23:50

輕颱米塔明下半天最接近 北部東北部防淹水

2019-09-29 11:59

米塔颱風增強 北東部「至少豪雨」

2019-09-29 12:57

紅顏知己VS舊愛 前任誰讓現任女友更感不安？網掀論戰...結論是「她」

2019-09-28 19:41

搭台鐵去看國慶煙火！ 散場加開、延長行駛班次一次看

2019-09-29 10:05

米塔颱風近中心對流集中 鄭明典：強度持續增強

2019-09-29 09:45

米塔颱風發布海警 北水局加強防洪整備

2019-09-29 16:20

捐血可以臨時起意 但乳房攝影不行

2019-09-29 07:27

每日星座運勢／金牛有想法就要行動　要小心爛桃花

2019-09-29 00:00

颱風米塔發布海警 消防局籲：不能輕忽防颱準備

2019-09-29 14:16

影／到法國24小時又飛回來 林右昌：勿和老天賭這一把

2019-09-29 17:33

路痴終極救星！Google地圖AR導航功能雙系統開放測試中

2019-09-29 12:11

北台豪雨淹水 基隆多處土石滑落 員山子二度分洪

2019-09-28 23:17

山區降雨不斷 台8線中橫公路關原至洛韶段今晚封閉

2019-09-28 19:54

輕颱米塔逼近 周一國內外航班取消狀況看這裡

2019-09-29 17:58

受米塔颱風影響 30日蘭嶼及綠島客輪全部停駛

2019-09-29 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top