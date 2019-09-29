颱風米塔接近 石門水庫調節放水籲注意安全

2019-09-29 18:11 中央社 桃園29日電



經濟部水利署北區水資源局今天表示，因應米塔颱風路徑轉變，可能會帶來較大雨量，石門水庫增加調節放水的水量，下午6時進行排洪隧道放水，呼籲下游民眾注意安全。

北區水資源局表示，在因應米塔颱風可能帶來的雨量，石門水庫從昨天起增加發電放水量因應，為維護水庫結構安全，預留防洪空間，今天下午已增加調節放水水量，並從下午6時時開排洪隧道放水，並將視降雨持續調整水位，以審慎態度因應颱風動態。

北水局也表示，為提前做好防颱準備，另外已將中庄調整池蓄滿，以利於石門水庫防洪排砂時適時備援供水，以維持板新及桃園地區供水正常。