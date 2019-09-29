親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
米塔颱風雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

恰恰引退／提耙提棒鞠躬 彭政閔留下的三個身影

美通過「台北法案」最新版本公布 文字大幅調整

米塔明影響最劇 北部、東北部防豪雨

2019-09-29 00:22聯合報 記者侯俐安／台北報導

受到東北季風及米塔颱風外圍環流影響，桃園山區昨天傍晚時出現難得一見的雙彩虹奇景，...
受到東北季風及米塔颱風外圍環流影響，桃園山區昨天傍晚時出現難得一見的雙彩虹奇景，民眾紛紛拿起手機拍照合影。 記者杜建重／攝影
分享

輕颱恐增強 今持續有雨

昨天形成的輕颱米塔逼近台灣，氣象局預估最快今天上午發布海上颱風警報；米塔今下半天有機會增強為中度颱風，明天將是影響台灣最劇烈的時候，北部、東北部可能下豪雨。不過颱風還沒來，北台灣已連續兩日被大雨襲擊，氣象局預估今上午持續有雨，午後降雨可望稍緩。

分享

北台灣受東北風影響，連兩天大雨不斷，國道三號北上鶯歌到土城路段，昨天因大雨釀車禍，導致四線道一度全面封閉，車流回堵十公里。

雙北多區昨單日雨量破200毫米

氣象局觀測，截至昨晚八時，單日雨量累積前十名都在雙北市、並且均破兩百毫米，尤其北市信義、南港區雨勢驚人，以市南港區舊莊里三三三點五毫米最多，南港九如里三二三點五毫米居次。

氣象局預報員李孟軒表示，今天上午北台灣降雨將持續，基隆北海岸、大台北地區、東北部降雨明顯，北部、東半部地區則有局部短暫陣雨，午後降雨可望稍緩；中南部維持多雲到晴天氣，北部高溫約廿七至廿九度，其他地區卅一至卅三度。

不過，明天起北台灣將再受颱風威脅。氣象局觀測，米塔昨晚八時位於鵝鑾鼻東南東方一一九○公里海面上，以每小時廿四公里速度向西北西進行，七級風半徑八十公里，近中心最大風速每秒十八公尺、瞬間最大陣風每秒廿五公尺。

李孟軒表示，米塔將持續朝西北往台灣東部海面接近，預估在石垣島登陸或從近海北上到南韓。氣象局最快今上午發布海警，由於颱風接近過程中，海域環境適合颱風發展，接近台灣時可能達到中颱等級，氣象局也不排除發布陸上颱風警報。

李孟軒表示，明天是颱風影響台灣最明顯的時候，北部、東北部降雨最多，並有局部大雨或豪雨發生機率，中部及東部也有局部短暫陣雨。下周二颱風逐漸遠離，北部及東北部地區為短暫雨後多雲，東部及東南部地區局部短暫陣雨，中南部地區為多雲，午後山區局部陣雨。

颱風氣象局北市豪雨車禍

相關新聞

受米塔颱風影響 30日蘭嶼及綠島客輪全部停駛

2019-09-29 11:28

米塔今晚恐轉中颱將發陸警 明天最靠近台灣威脅大

2019-09-29 10:55

輕颱米塔影響 今天三航次停航

2019-09-29 10:21

一張圖看米塔颱風各國預測 暴風圈將壟罩台灣陸地

2019-09-29 10:19

米塔颱風近中心對流集中 鄭明典：強度持續增強

2019-09-29 09:45

米塔颱風快速逼近 天氣風險：來者不善

2019-09-29 09:10

米塔颱風發海警！ 周一影響最劇 北東「至少豪雨等級」

2019-09-29 08:59

米塔颱風8時30分海警！ 「路徑往台灣靠」最快今晚陸警

2019-09-29 08:24

米塔恐以中颱逼近台灣 吳德榮：登陸機率不能完全排除

2019-09-29 07:50

豪雨特報！ 鄭明典：颱風雨區將和東北風雨區重疊

2019-09-29 07:32

影／一夜大雨不斷 宜蘭市區排水不及多處淹水

2019-09-29 06:35

北台豪雨淹水 基隆多處土石滑落 員山子二度分洪

2019-09-28 23:17
看更多

熱門文章

米塔颱風8時30分海警！ 「路徑往台灣靠」最快今晚陸警

2019-09-29 08:24

颱風米塔逼近 29日可能發海警

2019-09-28 18:31

米塔恐以中颱逼近台灣 吳德榮：登陸機率不能完全排除

2019-09-29 07:50

影／豪雨侵襲 汐止南湖橋下水面快跟自行車道一樣高

2019-09-28 13:15

又是撲向日本 米塔颱風下週影響沖繩九州

2019-09-28 11:44

米塔明影響最劇 北部、東北部防豪雨

2019-09-29 00:22

又是關ATP！ 台鐵區間車司機開過站竟偷偷「倒退嚕」

2019-09-29 09:26

媒體人退休後學做麵包 葛傳富：做自己想做的事很幸福

2019-09-28 19:20

米塔颱風發海警！ 周一影響最劇 北東「至少豪雨等級」

2019-09-29 08:59

基隆連夜大雨 多處土石滑落自強路淹水警一度封閉

2019-09-28 12:18

殺破狼周運勢／巨蟹小心流言中傷 處女有賺外快機會

2019-09-29 00:00

氣象局示警 北北基宜注意大雷雨

2019-09-28 14:30

海獅號潛艦基隆開放參觀 民眾：沒看到絕不罷休

2019-09-28 14:31

駭客入侵事件 台大醫院改口「真有其事」政院調查中

2019-09-28 17:08

一張圖看米塔颱風各國預測 暴風圈將壟罩台灣陸地

2019-09-29 10:19

影／一夜大雨不斷 宜蘭市區排水不及多處淹水

2019-09-29 06:35

豪雨特報！ 鄭明典：颱風雨區將和東北風雨區重疊

2019-09-29 07:32

影／台灣小黑熊偷吃雞飼料遭逮 台東林管處接力照養

2019-09-28 16:10

喝起來！全家便利商店「咖啡第2杯7折」 國際咖啡日另有單日限定優惠

2019-09-28 17:07

「最冷十一」 大陸限縮 黃金周陸客消失了

2019-09-28 23:25

熱議題／還記得CPR嗎？沒人學 急救存活率僅2成

2019-09-28 23:50

受豪雨影響 汐止新台五路二段一度淹水

2019-09-28 12:00

颱風米塔周一最近 北、東部防豪大雨

2019-09-28 13:08

米塔颱風快速逼近 天氣風險：來者不善

2019-09-29 09:10

超商三明治或飯糰 需要加熱再吃嗎？

2019-09-29 07:26

紅顏知己VS舊愛 前任誰讓現任女友更感不安？網掀論戰...結論是「她」

2019-09-28 19:41

原廠通知回收 胃藥「善胃得」、「安保胃」不再上架

2019-09-28 13:22

懷孕8週禁墮胎公投案 婦產科醫生直言反對

2019-09-28 15:31

影／西非驚現大批瓜頭鯨離奇擱淺 上百頭死亡

2019-09-28 16:42

颱風米塔生成 基隆市長林右昌法國考察明提前返台坐鎮

2019-09-28 14:23

一次性醫材重消管理關鍵 學者：「再處理」是製造行為

2019-09-28 16:38

捐血可以臨時起意 但乳房攝影不行

2019-09-29 07:27

米塔今晚恐轉中颱將發陸警 明天最靠近台灣威脅大

2019-09-29 10:55

每日星座運勢／金牛有想法就要行動　要小心爛桃花

2019-09-29 00:00

米塔颱風近中心對流集中 鄭明典：強度持續增強

2019-09-29 09:45

達珂塔強生秋日穿搭帥氣又迷人 西裝外套、大衣備起來

2019-09-28 19:05

試試7個改變 別再說更年期好難瘦

2019-09-28 18:19

山區降雨不斷 台8線中橫公路關原至洛韶段今晚封閉

2019-09-28 19:54

乳癌篩檢回客率太差 關鍵原因竟是怕痛

2019-09-29 07:24

看「橘世代」創刊號 開啟人生夢想2.0

2019-09-28 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top