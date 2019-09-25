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「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

為讓父母退休他打3份工 盼30歲擁百萬身家

2019-09-25 17:34世界日報 編譯中心╱綜合報導

24歲的桑奇士(Alex Sanchez)為了讓父母寬裕退休，也為自己能早點不為謀生所苦，每天做三份工作，他的正職是高架電線線務員，另外還經營草皮修剪公司和出租房地產。桑奇士期望在30歲便擁有百萬美元的身家。

桑奇士住在芝加哥，自大學退學，所以沒背學生貸款。而他任職的電力公司替他付培訓費用，讓他成為高架電纜線務員。他配合公司需求，經常由周一工作到周六，一般每星期工作60小時。最近他獲公司升職，基本薪達到12萬656美元，外加年終獎金1萬美元和加班費。他的薪水不一定，主要視他加班多少。

此外，桑奇士自己開設剪草、除雪公司，每月營收約9000到1萬美元，扣除稅金、人事管銷費用後，每月淨賺約1500美元，不過季節會影響收入。

桑奇士的另一項副業是管理三間物業，包括兩棟公寓和一家庭住宅。他與母親共享一家庭住宅的所有權，每月總收入為3825美元，扣除稅金及保險後，每月帶回家1600美元，而他媽媽則每月賺到500美元。

桑奇士2019年可望賺到23萬美元以上。他為自己設下目標，每年收入都要有成長， 努力收購出租物業和升職。他在臥室掛白板，追蹤自己的淨收入，還在YouTube上觀看視頻，學習量入為出以及投資，設定目標每月存7000美元以上。

但桑奇士可不是只為自己未來財務設想。他的爸媽都由墨西哥移民來美國，在西芝加哥地區相識而結婚生子。身為第一代美國人的桑奇士說：「我要報答父母，因為他們離鄉背井，好讓下一代擁有更好的人生。我曉得他們經歷過的痛苦、付出的犧牲，而自己有責任孝順雙親。」

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