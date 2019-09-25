提早退休不要悔不當初 過來人5大體悟

2019-09-25 17:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合報導



對於那些還在朝九晚五的人而言，可以在年輕時退休簡直是夢想，但對於成功達到「經濟獨立與提早退休」（FIRE）的人而言，仍有不少人後悔先前過於看重財務獨立，未能多加關注精神層面。

個人理財網站NerdWallet整理提早退休人士的經驗談，並彙整出以下五大難得體悟。

1 享受生活 別一心掛住錢錢錢

提早退休並不容易，你必須大幅減少開支並提高儲蓄，但是早退人士表示，錢並非唯一要事，享受活在當下更重要。

前軟體工程師詹森（Carl Jensen）在2017年43歲時退休，他說他30幾歲時經常一周工作80小時，他炒房賺錢再包辦大部分裝修工作，「我期待提早退休可以解決一切問題，但並沒有。」最後他明白幸福源自內在，無論你在生命中哪個階段，得從當下找到體悟與價值。

40歲的塔賈．赫斯特（Tanja Hester）兩年前退休，她著迷利用折價券購物，雖然省下很多錢但過程耗時又乏味。她也有類似心得：「計畫美好未來很好，但享受生活也同樣重要。」

2 及早投資 早點行動累積本錢

別小看複利的力量。比利與艾卡莎．卡德利夫婦（Billy and Akaisha Kaderli）38歲退休，但28年後他們後悔年輕時沒及早投資，不然就能累積更多財富。

3 堅持下去 別被親友意見影響

卡德利夫婦1991年退休時，身邊親友都不贊成，他們後悔讓這些意見拖慢他們的幸福。艾卡莎表示：「最難的是單獨堅持這趟旅行，而且沒有任何情感支持。」但他們慶幸自己堅持下去，快30年後那些朋友還在工作，想著怎麼退休。

4 退休規畫 參加志工活得充實

退休前，先規畫好往後的生活。吉利安．莊史若德（Jillian Johnsrud）32歲時退休，她說：「我需要花點時間學習安排自己的一天。沒人想要連續五天狂看Netflix 12個小時。」

她希望自己早點參加志工等計畫，現在她覺得自己的生活相當充實。

5 找個同伴 一起退休一起旅行

最後一點，找時間與親朋好友談談你的FIRE計畫。莊史若德表示，她希望能多和朋友聊聊經濟獨立的生活，如果她的好友也能一起經濟獨立，他們就能一起遠行了。