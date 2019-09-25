想提早退休嗎? 先來學4個課程

2019-09-25 16:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合報導



提早退休是禍是福，因人而異；對於有縝密計畫者而言，這是一種放鬆探索下一階段生活的方式，退休人士可決定他們的日子是什麼樣子，包括當志工，做有興趣的事並體現夢想旅行。

但對於因殘疾或被迫退出職場的人們來說，提早退休可能影響身心健康，並使還沒準備領取的資產縮水。

幾位退休人士在網站上分享自身經驗，談論55歲後退休的現實，解開許多人對於提早退休的疑惑：

1 生活 面對孤單 別讓自己無聊

機械工程師馬丁(Martin)55歲從勞倫斯柏克萊國家實驗室(LBNL)退休，他說：「退休不像休假，退休後的時間關係大不相同；假期的時間有限，你在度假時就明白這點。」

提早退休者需了解，生活步調會減慢，接受新穎生活方式，準備面對孤單，並尋找志工等有價值的活動。

軟體開發顧問史蒂芬(Steven)自述65歲仍在工作，儘管他已有充足資金可舒適過活，「人們沒有說，提早退休後仍得找些有趣的事，否則不會幸福；我很快就弄清楚，無所事事無聊透頂。」

2 配偶 學習相處 打開生活圈子

退休人士與配偶的關係也可能改變，尤其雙雙退休後。

馬克(Mark)回答寫道，他擔心與妻子共度這麼多的時間，並非因為他不想和她在一起，而是不同興趣的兩人退休後多了很多時間相處。

夫妻有時會覺得退休生活很難，因為他們幾十年來習慣了自己的方式，無論是工作、家庭或彼此相處。

因此，退休前後，配偶應討論退休目標和期望，以及如何在此期間相處。

對於被迫在50歲退休的計畫經理吉奈特(Genette)而言，退休意味尋找各領域的新朋友，「起初很難，直到我接觸攝影並與退休同好見面。」

3 財務 反思消費 想要還是必要

馬丁說，退休花費可能不會比預期中多，但其他人坦言，退休讓人學會管理開銷。

吉奈特說，反思消費是「想要」還是「必要」變得很重要，得盡快還清債務，「當收入減少，正常開銷也變成大事。」

在節流方面，退休人士不用花太多交通費和治裝費，但旅行休閒費用可能增加，還有年紀越大越貴的保費。

4 內省 訂定日程 實現退休目標

退休創造了一種新的生活方式，可能令人困惑甚至有壓力。

馬丁說：「你必須知道自己想要的生活和要什麼，沒人能告訴你；很訝異許多人不清楚他們是誰、想做什麼。」

退休的湯姆(Tom)寫道，訂定行程表有所幫助，「我經歷了調適期瞭解並決定日程安排，若無規律，很容易虛度光陰。」

朋友建議湯姆列出他退休想做的事和想實現的目標，他幾乎天天騎單車、整理房子，在院子裡忙碌並當志工，終於找到退休生活節奏。