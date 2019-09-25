何時能提早退休？ 且看黃金法則！

2019-09-25 17:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合報導



經濟獨立與提早退休(FIRE)是網路上的熱門話題，不少人躍躍欲試；財經網站MarketWatch諮詢多位理財顧問，整理出FIRE可能產生的財務與情緒後果。

多數國人邁入中年後薪資會大幅提升，民眾若要提早退休，可能需要放棄高薪資；根據薪資調查網站PayScale，男性大約48歲時薪資達到巔峰，女性則約為39歲。

勞動階級勞工可在年輕時達到薪資高峰，但行政主管可能要等到50、60幾歲；德州達拉斯財務顧問公司Smith Anglin高級財富顧問馬爾維希爾(Hank Mulvihill)指出：「早退休的人選擇中斷他們的收入，這是他們對抗生活開銷的最大防衛。這個決定不容輕忽。」

馬爾維希爾提供一個黃金法則，判斷提早退休是否是理想的財務選擇：如果儲蓄和投資可以創造的稅後收入等於你目前薪資的稅後收入，那麼前者有機會跟後者有類似的成長，提早退休便是可行的選擇。

不過提早退休還需考慮保險費用和社會安全金(Social Security Benefits)，若民眾將社會安全金當成退休後收入來源之一，就得注意減少工作年份會產生重大影響。

民眾若想提早退休並累積足夠積蓄，需要額外工作和改變生活型態，包括減少外食、看電影或度假。如果能減少非必要開銷，那就有更高機會提早退休。

提早退休還需注意社會安全金、聯邦醫療保險(Medicare)和其他聯邦福利都有年齡限制。布萊頓財務規畫公司(Brighton Financial Planning)金融顧問密德頓(John Middleton)表示，若未滿59歲半，提早提用多數個人退休帳戶和401(k)退休福利計劃需要面臨罰款。