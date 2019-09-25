中國菁英人生巔峰退休 來美後反差大他罹患憂鬱症

2019-09-25 16:34 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ／紐約報導



有些民眾選擇提前退休，往往是因為健康或家庭原因，不得已而為之；但也有人在人生巔峰時期選擇急流勇退，以為自己做了充分的準備和規畫，但一旦平淡的退休生活與叱吒職場時期的反差太大，雖然工作壓力解除，但卻會衍生心理問題，甚至患上憂鬱症。

紐約Commonpoint Queens Cape Mental Health Clinic臨床社工胡媛媛表示，患病或需要照顧生病的親屬或孩子，成為民眾被迫選擇提前退休兩大原因；其中照護者因家庭壓力及缺乏社交，更易患上心理疾病。

紐約精神專科醫師陳張栩表示，曾經事業有成者選擇提前退休，因為工作重心的突然轉移，出現憂鬱以及焦慮的症狀。

陳張栩表示，這類人在退休前，工作占據了生活的重心，剛離開工作崗位，工作壓力解除後，精神狀態好轉，但隨著退休的新鮮感漸逝，心中出現落差，會出現失眠、焦慮及對事物失去興趣，恐患上憂鬱症等心理疾病。

這種問題更易發生在新移民身上；陳張栩舉例說，一名來自中國的男子曾是某行業精英，中年時選擇提前退休、移民美國；但由於語言、文化的差異，無法交到新朋友，更因退休後收入減少，讓他產生危機感，而患上了憂鬱症。

心理專科醫生金曉春博士建議，若民眾希望提前退休，應在退休前做好長遠規畫，也可在競爭激烈的崗位離職後，選擇較輕鬆的工作過渡，填補退休生活的空白。

胡媛媛建議，提前退休後民眾的生活重心、收入以及與他人依賴關係都會出現改變，建議提前退休者可在離開工作崗位後，參加義工、學習技能或其他方式保持與他人的溝通，更好適應退休後的生活。