親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
FIRE族提早樂退
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

中國菁英人生巔峰退休 來美後反差大他罹患憂鬱症

2019-09-25 16:34世界日報 記者牟蘭／紐約報導

有些民眾選擇提前退休，往往是因為健康或家庭原因，不得已而為之；但也有人在人生巔峰時期選擇急流勇退，以為自己做了充分的準備和規畫，但一旦平淡的退休生活與叱吒職場時期的反差太大，雖然工作壓力解除，但卻會衍生心理問題，甚至患上憂鬱症。

紐約Commonpoint Queens Cape Mental Health Clinic臨床社工胡媛媛表示，患病或需要照顧生病的親屬或孩子，成為民眾被迫選擇提前退休兩大原因；其中照護者因家庭壓力及缺乏社交，更易患上心理疾病。

紐約精神專科醫師陳張栩表示，曾經事業有成者選擇提前退休，因為工作重心的突然轉移，出現憂鬱以及焦慮的症狀。

陳張栩表示，這類人在退休前，工作占據了生活的重心，剛離開工作崗位，工作壓力解除後，精神狀態好轉，但隨著退休的新鮮感漸逝，心中出現落差，會出現失眠、焦慮及對事物失去興趣，恐患上憂鬱症等心理疾病。

這種問題更易發生在新移民身上；陳張栩舉例說，一名來自中國的男子曾是某行業精英，中年時選擇提前退休、移民美國；但由於語言、文化的差異，無法交到新朋友，更因退休後收入減少，讓他產生危機感，而患上了憂鬱症。

心理專科醫生金曉春博士建議，若民眾希望提前退休，應在退休前做好長遠規畫，也可在競爭激烈的崗位離職後，選擇較輕鬆的工作過渡，填補退休生活的空白。

胡媛媛建議，提前退休後民眾的生活重心、收入以及與他人依賴關係都會出現改變，建議提前退休者可在離開工作崗位後，參加義工、學習技能或其他方式保持與他人的溝通，更好適應退休後的生活。

退休退休規劃FIRE族

相關新聞

為讓父母退休他打3份工 盼30歲擁百萬身家

2019-09-25 17:34

提早退休不要悔不當初 過來人5大體悟

2019-09-25 17:33

何時能提早退休？ 且看黃金法則！

2019-09-25 17:31

37歲退休失去了3樣東西 2年後重返職場

2019-09-25 16:36

想提早退休嗎? 先來學4個課程

2019-09-25 16:30

熱門文章

曾月入近30萬！ 全職軟飯男自曝同時被15女包養

2019-09-24 21:19

一分鐘看懂 美國國會彈劾川普是怎麼回事

2019-09-25 09:56

孤兒怨真人版？控11歲養女是成人想殺家人 養父母棄養挨告

2019-09-24 19:02

保母「忘記了」獨留女童車內6小時亡 母痛哭：流產6次才有她

2019-09-25 08:55

道瓊暴跌142點 美國眾議院發動彈劾總統川普

2019-09-25 06:57

少年深海垂釣 竟釣到3億年大眼「外星怪魚」

2019-09-24 21:09

美眾院議長宣布對彈劾川普展開正式調查 川普：獵巫

2019-09-25 05:55

加密幣哀鴻遍野 比特幣跌破9,000美元

2019-09-25 08:24

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top