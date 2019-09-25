37歲退休失去了3樣東西 2年後重返職場

2019-09-25 16:36 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



退休後除了玩樂，也要有其他計畫。 （路透） 分享 facebook 可以睡到自然醒，不必趕著起床上班，時間充裕且輕鬆自由，是一般民眾對於「提早退休」的印象；不過，對於有親身經驗的軟體開發師湯尼(Tony)來說，雖然30多歲就從職場退休，但只撐不到兩年，他就重返工作崗位，改成兼職形式。

湯尼體悟到，用不完的自由時間，並沒有讓他變得更快樂。

這段短暫的退休歲月，讓湯尼看清年紀輕輕就退休，可能面臨三大問題：失去人與人之間接觸、找不到工作上的成就感，還有收入損失。

湯尼接受播客節目專訪時說，並非每個人都適合提早退休，而且提早退休其實有某些負面影響；有些人在提早退休之後，體認到如果繼續工作，人生才會更有意義。

要求姓氏保密的湯尼表示，37歲時毅然退休，由於擔任軟體開發師有著高薪，生活開銷又不多，因此攢下可觀的六位數價碼存款；住的方面，湯尼住在親戚的房子，每個月房子加土地共付租金400元，退休之後他便經營家庭農場。

然而，湯尼原本打算退休後要學習新知識與技能，學習過程中卻因為情緒焦躁，心情憂慮，結果頻頻碰壁。

「因為待遇優厚，加上運氣好碰上對的時間點，我的努力工作讓我存下很多錢。」湯尼說，「我雖然覺得手頭很寬裕，還有很多自由時間，住在座落於美麗山谷的農場，可是我的感受卻非常低落。」

對於提早退休的期間，他回憶說：「那是我這輩子最低潮的時期。」

退休不到兩年，湯尼就回到科技界，以兼職形式上班；他說，回到職場的決定做得很容易，因為他非常想念以前工作時的三大要素：人際關係、工作成就感、收入。

與湯尼一樣出現類似經歷的，還有34歲就退休、後來經營理財部落格的杜根(Sam Dogen)；杜根在提早退休之後，曾經面臨自我認同危機，對於沒有變得更快樂也感到非常失望，甚至覺得人生失去目標。

杜根的退休生涯大約歷時7年，後來他便決定回歸正職工作，理由是提早退休的日子已經讓他感到乏味，「非常希望回到正常的感覺。」

杜根與湯尼的相同感觸還包括，十分懷念過去與同事一起共事的團隊感情，更希望能再回到職場多賺一些錢。