「不願重蹈父母覆轍」 年輕FIRE族拚命省錢換未來富足

2019-09-24 16:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合報導



39歲的朱利安(左)和34歲的妻子克絲汀‧桑德斯(右)崇尚「財務獨立，提早退休」理念並身體力行。取材自臉書 分享 facebook

年輕美國人的理財趨勢近年快速轉變，狂省錢盼達「財務獨立，提早退休」(Financial Independence, Retire Early，簡稱FIRE)，成為FIRE族。

FIRE族鼓勵人能節儉度日，盡可能儲蓄以在未來掌握財務獨立的控制權。

34的克絲汀‧桑德斯(Kiersten Saunders)和39歲的丈夫朱利安(Julien)崇尚這個理念並身體力行。

動機／過理想生活 不必永遠工作

朱利安說：「對我而言，FIRE的運動始於對社會和文化的反動，我們處於消費和工作文化極盛的環境，我會和不喜歡工作卻不得不做的親友討論這個話題，他們沒有任何儲蓄，陷入舉債度日的惡性循環。」

桑德斯和朱利安努力工作，盼於2021年達到他們的FIRE目標130萬美元，這是他們年開銷的25倍。

克絲汀說：「動機其實很簡單，存錢，不必永遠工作。」

對克絲汀自稱「很愛花錢，入不敷出」；她說：「對我而言，FIRE的首要之務是節流，還清卡債並降低生活花費。」

朱利安自稱不是「天生愛花錢的人」，「只想過那種，真正覺得自己有機會過的生活，不必成為金融專家或科技企業家，只需要透過精明的投資和花費等更聰明的辦法就能達成。」

克絲汀說，雖然兩人放棄了許多喜好，但並不認為這是「犧牲」，而是權衡後，以現在的決定，交換未來的富足。

誤解／FIRE不極端 並非無所事事

朱利安則說：「人們認為FIRE極端而有所誤解，有謠言說人們在做不尋常的事，但我不認為這是極端的；我認為的極端是，我們身為消費文化的部分，每個人被訓練成花光所有的錢；平均國民儲蓄率超低，所以我們認為這才是極端，人們並沒有替未來做好準備。」

克絲汀接著說：「關於FIRE的另一個誤解是退休，意味無所事事，但退休對我們而言是做更有意義、我們控制的工作，而非對老闆或老闆的老闆。」

這對夫婦給那些想效仿的人們一些建議。

建議／聚焦三開支 吃住行最能省

朱利安說：「聚焦三大開支：住房、交通和食物，若能住在小房子裡、與人同居，或採取各種方式減少這三大花費，與時推移將可累積巨額財富。」

克絲汀說：「人們可以不用倉促參與，可先從每周找一天不花錢、一個月不上館子或停掉有線電視一個月開始，微調後觀察金流和自我感覺的變化。」

哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞業務分析員吉兒‧施萊辛格(Jill Schlesinger)分享她對FIRE的看法，並提供增進財務安全的建議，解釋FIRE始於人們對經濟大衰退的反應，「許多年紀較大的千禧世代蒙受苦難，不願重蹈父母覆轍。」

她認為，FIRE運動值得嘉許，但部分財經記者批評FIRE提供「假希望」，僅認為慶祝「讓我們養成儲蓄習慣的任何事，並質疑為何如此消費」很重要。