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先精打細算！提早退休 社安福利恐會縮水

2019-09-24 16:46世界日報 編譯陳韻涵╱綜合報導

請領福利前要先精心計算。美聯社
請領福利前要先精心計算。美聯社
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提早退休可能因為不知道或不了解規則而損失社安福利，決定提早退休前，必須先了解對社安福利的衝擊。

提早退休表示領得少

社安規範明定「工作到退休」的年紀和可請領的金額，舉例來說，如果法規規範62歲時可月領1100美元，表示此人必須工作到62歲。

退休福利聲明如果寫可在66或67歲請領，是以工作到66或67歲生日為前提；換句話說，如果提早退休表示可領的社安福利可能縮水。

社安福利根據工資最高的35年計算，如果提早退休可能未滿35年的年資，社安福利金會比持續工作一段時間還來得少。

就算提早退休，也得在62歲請領福利前先精心計算，最好能有其他金源支持提早退休的生活，延後開始領社安金的時間，這樣才能保障晚年生活金源無虞。

提早退休、延後社安福利

提早退休並延後開始領社安福利絕對沒問題，這對已婚配偶來說尤其重要，這樣萬一另一半不幸先走，至少配偶還能領取大部分福利。

最高額的每月福利將會是遺囑給付，這份福利將選擇高額給付，而非加總支付。

如果想領最高額的遺囑給付，最好等到70歲再開始領社安福利。

退休金與社安福利

部分退休計畫在人們選擇提早退休時，提供高額的第一筆月退，退休福利在達到可領社安福利後自動遞減。

如果留意到這點，可能會想申請全額退休金加社安福利。

但並非所有退休人士都這樣想，盡量參加雇主提供的相關課程和研討會，藉此在選擇提早退休前全盤了解退休金和健保福利。

最好可以預約一對一諮詢、請教顧問或人資，並盡可能詢問問題。

提早退休又想工作

如果提早退休又計畫兼職，可能讓社安福利縮水；這是根據社會保障收入限額，惟有在未達完全退休年齡時適用。

如果收入高於此限額，社會福利就會減少。

舉例來說，今年如果收入超過1萬7640美元，每賺兩元就會損失1元；但如果已達退休年齡，則可賺4萬6920美元，每賺3元，社安福利就會多1元。

這項規定僅適用至退休者達退休年齡，對大多數人來說是66歲或67歲。

一旦達到完全退休年齡，不管賺多少錢，福利都不會減少。

退休退休規劃FIRE族

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