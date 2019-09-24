如何快樂退休 試試三A策略

2019-09-24 15:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合報導



社交生活是維繫人際關係的關鍵。路透 分享 facebook

如何利用有限資源樂享退休生活，不妨試試三A策略：態度(attitude)、調適(adaptation)和活動(activities)。

態度 別被金錢綁住

許多人工作大半輩子，深信退休後的生活，金錢相對重要。

這讓退休者落入財務等同快樂的陷阱；試想初入社會，小資族節儉度日，吃不起高檔餐廳，卻也感到滿足；富裕後，買了大宅邸和更多玩具，卻不見得比較快樂。

別忘了，快樂源自親友、廣泛的社交圈，並成為有用的社區成員；樂觀看待生活，對所擁有的感到滿足，別怨恨未能擁有的事物。

調適 接受適應現狀

許多退休人士或許曾幻想在熱帶海濱悠閒度日，卻發現無法負擔這樣的奢華生活，只能偶爾去當地海灘。

絕大多數退休者靠社安金支持至少半數退休收入；今年平均每月1461元，意即多數退休者無法揮霍度日。

收入可能影響開銷，但不太會影響自我感覺，快樂的關鍵在於接受並適應改變；或許跑不動馬拉松，但可走5公里；或許無法長途旅行，但能探索社區。

活動 多多參與社團

沒有人成天看電視而感到快樂，退休者可從事許多免費或低價活動，圖書館提供書籍、電影和電腦，社區大學或公立學校有便宜課程，老人中心也有免費或便宜餐點、一日遊或低強度運動。

並非人人都需要很多錢享受娛樂，照顧好健康，培養與親友的關係，這些都是能在退休時感受真正快樂的要素，另有許多退休者在宗教團體或社團找到歸屬而感到滿足。