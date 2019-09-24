為存錢遷居阿聯 38歲的他擺脫朝九晚五領薪工作

2019-09-24 15:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合報導



戴維斯夫婦搞笑自拍。取自戴維斯臉書 分享 facebook

美國一對30多歲的夫婦是提早退休的FIRE族， 為體現崇尚財務自由，遷居阿布達比，他們在這個生活費數一數二高的城市竟可儲蓄泰半收入；FIRE意指「財務獨立、提早退休」(Financial Independence, Retire Early)。

一般人的周末可能在簡餐店吃早午餐度過，但38歲的戴維斯(Brian Davis)偕35歲嬌妻凱蒂‧萊席爾(Katie Leishear)同遊開羅欣賞金字塔；這聽起來像擁有私人飛機的富豪生活，但他們是住在阿拉伯聯合大公國(UAE)首都的平凡美國人。

波斯灣以鉅富、奢華和高水準的生活著稱，但戴維斯夫婦卻是為存錢而搬家。

梅瑟(Mercer)年度生活開銷報告指出，阿布達比是全球第40貴的海外工作地，高於多倫多、邁阿密、芝加哥和布魯塞爾。

戴維斯在阿布達比擔任美國學校的顧問，公司提供免費宿舍，阿聯不課所得稅；這對夫婦的外國收入也免繳美國稅賦，意即2019財年可免除高達1萬5900元的外國所得。

芝加哥聯邦準備理事會(Federal Reserve)2017年根據經濟合作發展組織(OECD)2014年的數據，比較美國與OECD成員國的國民稅務負擔，結果美國排在35國的第32名，顯示美國屬於相對「輕稅」的國家。

移居他國並不容易，尤其是遷居更保守之地；戴維斯坦言，許多差異在於當地政府限制媒體、言論和宗教自由，但久了就習慣了。

他說：「我來的第一年很掙扎，但在某個時刻就會放棄這些東西，享受異國生活，接受這不是母國的事實，所以不會反映美國人的價值。」

戴維斯說，許多人對中東存在暴戾的誤解，無法理解他們為何遷居阿聯，但據全球最大的城市資料庫南畢歐(Numbeo)2017年分析，阿布達比是全球最安全的城市之一。

他說：「親友等許多人無法理解，但沒關係。」

考量路途、時間和旅費，戴維斯夫婦一年只返美幾次，這表示他們錯過了許多婚喪喜慶和生日派對；他說，雖然會有遺憾但他和妻子也得到許多人永遠無法享受的寶貴經驗。

戴維斯起初和許多人一樣做辦公室當上班族，替別人做事，但他為房地產投資人效勞期間，頓悟無所作為就能賺錢的道理；戴維斯捫心自問：「他可以，為何我不行？」

戴維斯靠當地主賺取被動收入的過程，起初並不順遂，他在經濟大衰退前兩年買房，慘賠六位數財產，堪稱「慘痛但寶貴的教訓」。

他現在已是全職地主、教導人們靠租賃收入達到財務獨立的線上平台SparkRental教育主任；對他來說，能在任何地點且不聽老闆指示工作，讓人生更加滿足。

他說：「FIRE讓人們更專注對個人有意義的事，讓工作成為重要的事，而非達成目的的手段。」

人們對於FIRE的誤解往往在於「提早退休」這部分，許多FIRE實踐者並不以完全不工作為目標，而是擺脫朝九晚五的領薪工作，轉而做更有意義的事。