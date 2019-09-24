理財有秘訣…華裔夫婦30歲退休 生活一樣有品質

2019-09-24 15:43 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合報導



梁‧布萊斯（左）和沈‧克里斯蒂（右）在不犧牲生活品質下提早退休。取自Kristy Shen臉書 分享 facebook

30歲退休聽起來是白日夢，但根據新書「像個百萬富翁退休吧」(暫譯，Quit Like a Millionaire)作者沈．克里斯蒂(Kristy Shen)和梁．布萊斯(Bryce Leung)，的確有辦法年紀輕輕就財務獨立，而且無須犧牲生活品質。

布萊斯和克里斯蒂這對夫妻就是活生生的證明，他們銀行帳戶內約有100萬元存款。

克里斯蒂最近訪談時告訴雅虎財經(Yahoo Finance)：「我們理財時選擇不要遵循現況。」她說，老一輩人鼓勵她找到穩定工作後存錢買房。

她解釋：「我們本想買房，但一般住家房價超過100萬元。我們決定違背常規不買房，因此我們租屋九年，將我們的每一分錢拿來投資。」

這對夫妻的投資策略強調指數基金，並仰賴長期市場獲利，而非挑選最有利的股票。

布萊斯表示：「這關乎作出正確選擇，不要像我們同事一樣身陷貸款和信用卡等債務。學習如何投資、如何讓錢替你在股市賺錢，並利用這點為你累積被動收入。」

他指出：「一旦被動收入足以負擔你的日常開銷，你就能提出辭呈。」

根據嘉信理財(Charles Schwab)一項新調查，美國人認為銀行需要有170萬元才能退休，不過這項研究也指出，有許多人每年都不能存進足夠的錢以達到目標。

克里斯蒂解釋，存款時需要注意很多事情，包括住房、交通和食物成本。她說過去總是吃外食，她的先生曾一個月花400元喝啤酒。

他們外出旅行時不吃精緻餐廳，改去雜貨店買食物，降低食物開銷，他們也改搭大眾運輸不買車。克里斯蒂表示：「小改變可以帶來大影響。」

布萊斯說：「啤酒我也沒少喝，只是換了形式，我會去超市買啤酒回家喝。」他表示，其實這就是找到方法增加並維持生活品質，同時少花錢罷了。