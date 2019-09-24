學理財+拚命省 她，年省15萬 27歲計畫37歲退休

2019-09-24 15:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合報導



有些孩子希望長大後當消防員、太空人或芭蕾舞演員，對於自幼赴美的移民何莉莉(音譯，Lily He)而言，她想當百萬富翁。如今她與先生一年省下15萬元，並打算在2029年達到財務獨立，提早退休。

何莉莉在中國南方小漁村出生，當時人人都住蓋著防水布的簡陋木屋。她的姑姑先移民到舊金山，事後幫助她家赴美。她跟父母移民到美國時才九歲，一家人在舊金山郊區過著艱苦貧窮的日子。她四年級時只有兩件褲子穿，她近視看不清黑板但家人也無力負擔眼鏡的費用。

27歲的何莉莉現在工作是為了確保她與她未來的孩子永遠不用再經歷貧窮。她與先生賈里德(Jared)一年存15萬元，並計畫在2029年財務獨立，也就是說他們屆時有足夠的錢，無須工作。

12歲規畫存錢 勤奮學習投資

她表示：「我從12歲就開始規畫。」

她與先生目前住在西雅圖郊區，兩人屬於「經濟獨立、提早退休」(FIRE)運動的一員。賈里德擔任軟體工程師，何莉莉則是全職「愛彼迎」(Airbnb)房東，出租投資房產與他們在小鎮郊區住家的兩間房間。

根據個人財務網站「明智資產」(SmartAsset)，這對夫婦一年的儲蓄大約是25歲到34歲族群平均薪資的三倍。

何莉莉畢業後遇見她的丈夫，得知賈里德將收入放在利息0.01%的儲蓄帳戶，因此何莉莉開始教自己投資，她深入線上討論團體「柏格頭論壇」(Bogleheads forum)研究，該論壇以先鋒集團(Vanguard)創辦人、已故的指數型基金之父伯格(Jack Bogle)命名。她表示：「那時要在短時間內掌握大量新知識。」

但她繼續苦讀，她也說服先生在401(k)退休帳戶存更多錢，並在低成本指數基金投資更多未來儲蓄。

何莉莉也自己成立個人的401(k)退休帳戶，放入投資財產，這樣她就能將租金放進延後課稅的退休帳戶。

幸福不在購物 堅持不亂花錢

他們沒買車，上班或外出都搭公車。他們一個租車兩次，一天80元比買車划算。他們的食物也一樣簡單，夫妻與何莉莉的父親一起住，全家與愛彼迎供應早餐的每個月食物開銷約為250元到300元。

何莉莉自小物慾不高，當時她的父母在中國超市切蔬菜與肉類時薪6元，因此當她與朋友去商場時，就會想到父母工作一小時還買不起一條7元的唇彩。

直到今天，她仍與丈夫享受不花錢的娛樂，之前他們會去聽演唱會，但現在則在客廳跳舞。她表示：「別把幸福寄託在購物，那就是遠離無聊工作的秘密。」