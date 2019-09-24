節儉+節稅儲蓄百萬 美台夫婦提早退休環遊世界

2019-09-24 16:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合報導



曾琬鈴、傑寇森提早退休，遊歷各國體驗不同文化。取自GoCurryCracker Instagram 分享 facebook

美台夫婦年存10萬美元，節儉並擅用稅則儲蓄，提早退休遷居台北，讓三歲的兒子接受台灣教育，且利用寒暑假出國旅遊。

對許多夫妻而言，有共同的音樂和運動嗜好可能是發現另一半的敲門磚，但對現年39歲的台灣女子曾琬鈴(Winnie Tseng)，以及退休工程師傑寇森(Jeremy Jacobson)來說，他們在北京的不期而遇揭開兩人提早退休、享受人生的新篇章。

2004年，當時在西雅圖微軟擔任工程師的傑寇森到北京出差，結識當時在台灣科技公司上班的曾琬鈴。

現年43歲的傑寇森當時即積極地訂於2012年退休，他說：「我沒有汽車，而是騎單車。」

兩人對儲蓄和提早退休的理念相近，省去說服另一半的麻煩。他們2010年結婚，如今樂享此前斯巴達式生活的豐碩成果，並帶著三歲兒落腳台灣，接受學前教育。

曾琬鈴和傑寇森採取以下兩種方式，享受旅遊和悠閒人生。

斯巴達式生活 不買車不買房

傑寇森2005年請調台灣，因物價低廉而能存更多錢；幾年後，兩人同返西雅圖，節儉生活。

勞工統計局指出，約62%的美國人平均年開銷用於住房、食物和交通。

削減這三大開銷，就能快速存到足夠退休的數額。

傑寇森說：「我們過著許多人不願體會的生活。」

兩人都來自低收入家庭，成年後也維持節儉生活。

傑寇森曾享受愜意的中產階級生活，但兩人相遇時，他已賣掉汽機車和房子。

為進一步節省開銷，兩夫婦住在900平方呎的公寓，遠低於傑寇森的13.5萬美元年薪；曾琬鈴來美後便未工作。

他們在家吃飯，參加朋友的自備餐點派對，但這完全難不倒廚藝高超的曾琬鈴。

他們年存十萬美元，傑寇森利用退休儲蓄帳戶節稅，並投資低價的Vanguard指數基金；他2012年退休時，兩人已儲蓄逾百萬美元。

善用稅法節稅 幾乎不用繳稅

國稅局(IRS)根據美國人的全球收入課稅，但他們幾乎沒繳稅。

兩人在報稅方面以華盛頓州為據點，該州是少數未徵州所得稅的州。

雖然一家人長居台灣，傑寇森仍保有該州駕照，靠儲蓄和部落格GoCurryCracker廣告收益生活。

他們的大部分投資收入來自資本收益、股息和免稅市政債券利息，投資收入每月約5600美元。

一家人利用寒暑假環遊世界，今年農曆年假期才去了越南。

傑寇森在部落格上寫道，「我們盡可能以各種正常的方式做到最好，但不涉及上班。」