年輕FIRE族拚提早退休 換來人生「快樂下半場」

加州一群志趣相投的華人，有的退休有的快退休，經常相偕唱歌、登山、旅遊度周末。記者許惠敏／攝影 分享 facebook

什麼是「提早退休」？劍橋英文字典是這樣定義的 : 「在正常退休年齡到來前離開職場」。根據聯準會2017年「家庭經濟與決定」調查，男性平均退休年齡是59.88歲，女性則是60.11歲，在這年齡以前從職場退下的，主要有兩種，一種是非自願性被革職或健康出問題離開職場；另一種自願性提前退休多半錢賺夠了，或是投資有方，可以在財務狀況無虞下提前退休。

住在大波士頓城區的宋華，每天一早6點多出門，換兩趟車上下班，回到家已晚上7點；工作幾十年的化學工廠幾經改革，工作要求愈來愈高，讓她身心俱疲，也燃起了退休的念頭；這時的宋華還不到50歲，心裡萬分掙扎：「錢是否夠用？ 」讓她躊躇不決。

一有了退休念頭，上班的日子似乎更難熬；她一咬牙，剛過50歲生日後，就退休了，決定過自己的生活。

住在加州的的WD，43歲時認真想退休這檔事，因為，在台灣的父親和伯伯在那一兩年間正好都滿65歲，先後從職場退休，但才退休沒幾個月就先後生病離世；WD回想當時說，「在不知自己還有幾年好活的情況下，我開始認真想，人生意義在哪？」

離開職場至今快20年，WD超越了家族生命魔咒，也經歷了更精采的人生。

率性而活 45歲退休去享受人生

華人朋友聚會，除了聊養生，頻率越來越高的話題開始是「何時退休？」、「存多少才能退休？」、「XX提早退休享受生活，我能嗎？」

近年來，年輕美國人的理財趨勢快速轉變，狂省錢盼達「財務獨立，提早退休」(Financial Independence, Retire Early，簡稱FIRE)。

FIRE鼓勵人們節儉度日，盡可能儲蓄以在未來掌握財務獨立的控制權；這個理念其實很簡單，就是：「存錢，不必永遠工作」。

另一種提前退休則是把「退休金夠不夠」放一邊，率性展開人生下半場，做自己愛做的事；加州的WD和SW李姓夫妻就是個例子。

夫妻倆都來自台灣，都從事高科技，經過兩年考慮，剛過45歲WD就從做了20年的大科技公司辭職退休，至今已快20年，幾星期前才和一群好友一起搭阿拉斯加遊輪玩了快一個月。WD鼓勵有同樣想法者別蹉跎，「存款，若沒吃到、花到、玩到，就只是個數字而已!」

大學時代常往山裡走，WD原本計畫在當完兵後去山裡教書，計畫趕不上變化，最終加入留學潮，來到美西，和SW攜手建立五口之家。過45歲時，他和妻子商議好做了辭職的決定，並買了輛RV，有空就開了車往山裡走。

原職是軟體工程師的WD，除了隨心所欲式的旅行，還接了零星的part-time教書和家教工作，兩夫妻也加入了華人合唱團，WD並報名去社區學院上繪畫課，重拾年少的興趣。

WD說，幸好妻子和他的人生觀、價值觀相仿，SW在WD退休後又做了五、六年，也是過50歲不久就從職場退下，兩人有退休金，還有一些投資收入，愛旅行的兩夫妻曾經密集式搭了四年的遊輪，戲稱上了四年的「旅遊大學」。兩夫妻的旅行不拘一式，也很少詳細計畫，更沒有所謂的bucket list(必走行程)，「能享受旅行、享受人生才重要」。

老伴、老友、老本，是退休三要件，和伴侶提早培養共同興趣，退休生活更精采。本報資料照片 分享 facebook

這樣子過日子，難道不會擔心退休金不夠用？

WD說，錢夠不夠用是比較級的問題，取決於個人生活方式，他只會提醒想退休又不敢退的朋友兩事 : 一、只靠社安金和401K退休金是不夠的；二、社安金早點拿，因為「你不會知道自己會活多久」。

厭倦上班 50歲退休省錢過日子

宋華退休後沒了薪水，只能靠繳清房貸的兩家庭住宅租金收入過日子；但租客入住情況不如薪水穩定，稅金節節升高，還需自己負擔昂貴的醫療保險；退休前十年，日子重心似乎就在「省錢」上。

單身過活的宋華把一樓租人，自己搬住閣樓；進超市，她只挑當周優惠品；喜歡逛街買衣服愛好不變，但退休後逛得多、買的少，不打折的決不考慮；為了省郵資，她親自到店裡付帳，能走到的地方，就不搭公車；她的理論是「我時間多，走路可健身」。

至於該不該退休、何時適合退休？ WD說，這也是很私人的決定，取決於每個人的人生觀、生存價值觀。 「有人每天睜開眼就想去上班，樂於工作，又有薪水拿，這樣的人是不適合提前退休的。」

退休快滿20年，WD稱他現在的身體比退休時還強健，並且已打破家族魔咒，不只超越爸爸和伯父的壽命，也比父親、伯伯多過了這麼些年的精彩人生，人生倒帶重來，他還是會選擇提早退休。