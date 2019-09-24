水質倒數 彰屏雲嘉檢測都OK

2019-09-24 23:48 聯合報 記者蔡容喬、王昭月、劉明岩、陳雅玲、翁禎霞 聯合報 記者 謝梅芬



取自雲林湖山水庫的地面水，經過淨水場處理後，每天供應彰化縣5萬噸自來水源，改善自來水水質。 圖／水公司提供 分享 facebook

台灣水資源保育聯盟公布的自來水水質評比，指高雄敬陪末座，彰化、雲林、嘉義市、屏東水質也不好。儘管台灣自來水公司強調，經高級淨水廠處理的自來水品質無虞，評比項目只是「適飲性」，但在地人「買水喝」似已成習慣。

不少高雄市民「買水喝」，主因水煮開後茶壺會有「茶垢」，覺得口感不好，有些大樓至今集體買水。陳姓市民說，大樓原本有裝RO逆滲透濾水器，但年久失修，乾脆買水喝，多年來已喝習慣；楊姓女市民曾嘗試用自來水煮開水，喝起來就是澀澀的，因此到加水站買水。

雲林縣、屏東縣、彰化縣、嘉義市環保局均指出，會定期針對各場域做水質檢測，檢測結果都在規範標準值內；雲林針對掩埋場的場址也有定期地下水檢測。葉姓雲林市民表示，斗六水質不差，只是硬度高，煮沸後容易產生白色碳酸鈣沉澱物，他習慣在外面加水站買水回來煮沸飲用。

彰化縣環保局指出，縱使地下水會因天然因素，難免會含有砷、鐵等金屬，但自來水抽取的水源都來自深水井，而非表層水，不容易受到人為活動的影響。

高雄市環保局表示，主要是受石灰岩地質影響，鈣、鎂濃度偏高；環保局每月針對全市廿座淨水廠抽驗總有機碳、砷、總菌落數等細菌性、物理性及化學性等十幾項，都符合飲用水標準。另高屏溪及澄清湖已畫設為飲用水的水源水質保護區，除派員巡查，也會監測原水。