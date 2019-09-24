親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自來水水質評鑑
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

被指水質不佳 屏環保局：持續監測改善

2019-09-24 17:40中央社 屏東縣24日電

台灣水資源保育聯盟公布縣市自來水水質評比，屏東縣飲用水水質不佳。環保局表示，屏東水質污染來自畜牧廢水及民生污水，持續就河川與地下水質監測改善、飲用水稽查努力。

對於台灣水資源保育聯盟提出包括飲用水質提出硬度、總溶解固體量和導電度3項標準，屏東縣水質不佳，環保局回應仍在環保署訂定標準範圍內；並就「河川水質改善、」「飲用水水質管制」及「地下水水質保護監測」等面向提出說明。

環保局新聞稿指出，屏東縣的河川水污染來源主要為畜牧廢水、民生污水。畜牧廢水減量方面，輔導畜牧場及農民申請沼渣沼液農地肥分使用計畫，讓畜牧廢水搖身一變成為資源、還肥於田，目前屏東已有95家畜牧場與農民合作。

環保局指出，持續加強水污染稽查，自今年5月起執行夜鷹早鳥計畫，執行擴大稽查勤務，遏止業者趁機偷排未經處理的廢水。截至9月24日，已執行536次夜鷹早鳥稽查，查獲6家業者繞流偷排未經處理廢水，依水污染防治法開罰。

民生污水處理，環保局指出，爭取中央補助建設污水下水道系統，目前已完成興建的污水下水道系統包括屏東市系統、恆春系統；興建中的有內埔系統；已爭取獲中央核定的有潮州系統、東港系統。

飲用水水質管制方面，歷年持續執行各項飲用水管理稽查工作，包括自來水淨水場水源水質每年稽查採樣50次以上、自來水直接供水點水質每年稽查採樣360次以上。

地下水水質監控及保護方面，依環保署全國水質監測資訊網公告資訊，屏東縣區域性監測井地下水列管項目(含8項重金屬、揮發性有機物)都低於地下水污染管制標準。環保局也針對縣內75口區域性監測井進行例行性保養與維護，保護地下水水質。

水質水資源

相關新聞

自來水有「茶垢」 高雄人：買水習慣了

2019-09-24 14:39

環團控自來水加藥水「合格但大家不敢喝」

2019-09-24 14:36

環團公布自來水評比 新北最佳、高雄墊底

2019-09-24 14:20

被指水質差 屏東縣環保局加強水汙染防制

2019-09-24 12:03

高雄市民買水很普遍 大樓放滿空瓶等水

2019-09-24 11:57

環團質疑彰化水質差 水公司：符合飲用水水質標準

2019-09-24 11:44

環團評比各地自來水 環保署：口感不同不影響飲用安全

2019-09-24 11:36

高雄民眾不覺得自來水不好 只是習慣買水喝

2019-09-24 11:35

環團批高雄水質全台最差 台水公司反批：別誤導

2019-09-24 11:11

雲林被點名水質不佳 環保局：監測都在標準值內

2019-09-24 11:11

雲嘉地區水質不好？ 自來水公司：符合標準

2019-09-24 10:48

水資源聯盟指高雄水質差 環保局：飲用水安全無虞

2019-09-24 10:47

全國水質評比 民團：高雄「原水、清水」都敬陪末座

2019-09-24 10:01
看更多

熱門文章

車上裝這小配件…車禍致死率竟高了20倍！

2019-09-24 09:00

「耳朵是圓的！」苗栗公館水溝 驚見2隻小石虎

2019-09-24 11:56

「長得漂亮又旺夫」的4大星座女 遇上了千萬不要放手啊！

2019-09-23 22:51

士林夜市水果攤坑殺顧客 市府開罰2攤不改善就驅離

2019-09-23 22:43

台灣「罐裝花生湯」紅到日本？ 網友曝超內行吃法

2019-09-23 22:03

彭啟明：周末前後有機會發展颱風 影響下周天氣

2019-09-24 07:43

我國史上首例「超級傷寒」 一日狂拉19次

2019-09-24 14:55

今明兩天秋高氣爽 吳德榮：周四起水氣增多

2019-09-24 07:16

心動然後心碎？揭露12生肖女的「孽緣情人」

2019-09-24 09:44

停經後分泌物多 竟是卵巢癌末期

2019-09-23 23:27

好市多隱藏「螞蟻系」新品 她推測必造成搶購熱潮

2019-09-24 16:37

每日星座運勢／天秤笑容讓戀愛順利　工作進展順利

2019-09-24 00:00

把握今明兩天好天氣 周四北部降雨機率增

2019-09-24 09:03

超商茶葉蛋剝開後「小如蘑菇」 網友無奈：買蛋要運氣

2019-09-24 16:28

徵陶藝老師列五要求只給時薪150 網友嘆：專業不值錢

2019-09-24 12:14

顧腸道益菌 喝發酵乳飲料不如選這個

2019-09-24 12:08

桃園農業博覽會9月28日登場 5大展區隨手拍都網美照

2019-09-23 19:15

穿國旗裝為何這麼開心？ 原來有這些心理效果

2019-09-24 17:05

血便腹悶痛半年以為痔瘡結果竟是癌末

2019-09-24 14:26

秋風起 醫師說：別把過敏性鼻炎當成感冒

2019-09-24 08:27

旅遊就趁現在！這4個國家降幅最大 靠秋冬補助衝澎湖最划算

2019-09-24 17:22

萊恩控必訪！ 「KAKAO FRIENDS濟州專門店」買到手軟

2019-09-23 23:32

因應酬飲酒過量 母女先後在同位置罹食道癌

2019-09-24 12:30

台灣近10年溫室氣體減量有成 勝過中韓新加坡

2019-09-23 19:51

女孩必知生理期保養4重點 肌膚吸收力最強的7天時間大公開

2019-09-23 21:42

秀智穿DIOR淌血心造型　甜笑飛往巴黎時裝周

2019-09-24 14:05

「誠品生活日本橋」店景曝光！台式美學席捲東京9/27正式開幕

2019-09-24 13:47

海味入冰！ 超獵奇霜淇淋「USO霜淇淋隱室」台南快閃

2019-09-23 22:32

台13甲設保護石虎警示牌 結合俄國插畫家設計石虎圖樣

2019-09-24 13:59

全國水質評比 民團：高雄「原水、清水」都敬陪末座

2019-09-24 10:01

冬季出遊國旅跟團超划算 最高可省3000元

2019-09-24 13:06

年輕女性不想面對乳癌 女醫：只要願意醫師會接住妳

2019-09-23 20:18

環團質疑彰化水質差 水公司：符合飲用水水質標準

2019-09-24 11:44

你想當職場君子或「小人」？一張圖，看比厚黑更威的求生術：小人經

2019-09-24 16:32

訊號不佳欲解約需付違約金否？需證明流量明顯降低

2019-09-24 13:21

疑似中風？ FAST教你判斷

2019-09-23 23:27

聘外勞也能申請喘息 衛福部宣布今正式上路

2019-09-24 11:06

婦連日上腹痛 「重點照護式超音波」查出罹膽囊炎

2019-09-24 14:58

環團批高雄水質全台最差 台水公司反批：別誤導

2019-09-24 11:11

亞東醫推出胸部X光AI系統 5分鐘即時警訊腫塊、氣胸

2019-09-24 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top