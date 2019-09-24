水資源聯盟指高雄水質差 環保局：安全無虞

2019-09-24 16:50 中央社 高雄24日電



台灣水資源保育聯盟公布各縣市自來水水質評比，以高雄市水質最差。高雄市環保局表示，飲用水質檢測安全無虞，高雄市水質硬度較高，主要是因為南部地區地質偏石灰質所導致。

環保局透過新聞稿回應，民國108年針對境內澄清湖水庫、坪頂、鳳山水庫、翁公園、拷潭、路竹、嶺口及北嶺等8處的自來水淨水廠，及40處自來水供水系統管線，每月進行水質採樣檢測，項目包括總硬度、重金屬、大腸桿菌群、總菌落數等物理、化學及細菌性等十餘項，今年已檢測水質6542項，合格率99.98%，符合飲用水標準。

環保局土壤及水污染防治科指出，高雄市水源多元，除來自高屏溪攔河堰外，也有抽取高屏溪伏流水、地下水井及南化水庫等水源，高雄市水質硬度較高，主要是因為南部地區地質偏石灰質所導致。

水中硬度成分最主要為鈣及鎂等離子，煮沸後常有水垢產生，這是因為加熱後生成碳酸鹽固體的自然現象，對人體健康並無影響，只會影響口感。今年已檢測水源水質共330項，合格率99.7%。

對於旗山地區遭回填轉爐石區域，環保局說明，103年起執行轉爐石回填區域周邊土壤及地下水監測調查，結果顯示至今周邊農地及地下水監測均無異常污染情形，後續仍將密切注意並持續監測。

土壤及水污染防治科表示，對於高雄市飲用水水源及水質嚴格把關，每年平均採樣檢驗上千項次，並將檢測數據公布在環保局網站，民眾可隨時上網瞭解高雄地區飲用水水源及水質，絕對可以安心使用。