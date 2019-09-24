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實驗，教育行不行？選出最愛報導 填問卷抽好獎

2019-09-24 14:25聯合新聞網 綜合報導

看專題─

「實驗，教育行不行？」

10月14日前只要填寫問卷，就有機會抽獎！圖／聯合新聞網
10月14日前只要填寫問卷，就有機會抽獎！圖／聯合新聞網
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udn聯合新聞網9月教育月活動，推出「實驗，教育行不行？」專題，介紹實驗教育的現況與面臨的問題，並專訪多位師生、家長的，呈現更深入的內容。

10月14日前只要填寫問卷，回答最愛哪篇報導、希望採訪什麼教育議題等問題，就有機會抽多項好禮！詳細資訊請見以下活動內容。

※活動辦法

10/14前完成填寫問卷，即可獲得抽獎權利。

活動結束後，udn將抽出13位幸運者贈獎。

※抽獎說明

活動獎品：

《走過愛的蠻荒──撕掉羞恥印記，與溫柔同行的偏鄉教師》一本，寶瓶文化出版，共3名

精美筆記本一組，共5名

籃球旅行袋一個，共5名

獎品13份，採隨機抽獎方式送出，每位抽獎者只會獲得其中一份贈品。

活動期間：

即日起至2019年10月14日

領獎方式：

得獎名單2019年10月18日前公佈於本活動專題頁面，請務必留意訊息。

※主辦單位：聯合新聞網

※協辦單位：聯經出版、寶瓶文化、udn NBA

※注意事項：

．活動結束後，中獎名單僅供聯合新聞網寄送贈品用。

．活動參加者同意聯合新聞網蒐集中獎者之姓名及聯絡方式（電話、地址）作為寄送贈品使用。中獎者個人資料保留至2019年10月18日止，其後不再接受查詢獲獎或贈品寄送事宜。

．本贈品寄送僅限台澎金馬，海外網友若得獎希望領取贈品，請留國內代收處資料。

．本活動之贈品不得要求兌換現金、折讓、更換獎項或作任何調整。

．主辦單位保留取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

馬上填寫問卷抽好禮：

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寶瓶文化偏鄉聯經出版

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