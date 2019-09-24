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專訪／用魔術方塊翻轉世界 清大李孟一：對學習負所有責任

2019-09-24 12:03聯合新聞網 侯品如、張瑋珊／專題報導

看專題─

「實驗，教育行不行？」

剛上大學的李孟一投身創業，原本考慮要休學，後來參與實驗教育方案。圖／李孟一提供
剛上大學的李孟一投身創業，原本考慮要休學，後來參與實驗教育方案。圖／李孟一提供
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和蘇寄偉一樣參加清大第一屆「實驗教育方案」，李孟一說著他參與的初衷，「打破傳統的學習框架，不像傳統的科系要求修套裝的必修或選修課程，可以自己選擇，校外實習等都可以列入修課內容。」剛上大學的李孟一投身創業，原本考慮要不要休學，後來有機會參與實驗教育便決定留在學校。

李孟一為第三屆清大特殊選才生，以魔術方塊特殊專長入學，在校外還有開設魔術方塊常態課程，他認為「參與實驗教育方案可以做任何想做的事，只要學校老師認可，覺得可以跟學校的課程結合，很自由」。

對於學涯規劃，李孟一很清楚自己的方向，他的第一專長是領導企畫、第二專長是魔術方塊，選修許多領域的課：科技管理學院管理學程、法律學程、師培中心教育職能學程。學習輔導小組主責老師則是人社院的王俊秀老師，研究領域社會設計、環境命題，他試著將魔術方塊和高齡照護、社會議題做結合，業師有找魔術方塊圈的數學系教授、教育學院教授，他也指出不同的學生會因為領域專長而有不同的協助。

李孟一以魔術方塊特殊專長進入大學，在校外還有開設魔術方塊常態課程。圖／李孟一提供
李孟一以魔術方塊特殊專長進入大學，在校外還有開設魔術方塊常態課程。圖／李孟一提供
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教育，同時也是對自己的學習負責

至於實驗教育方案適合什麼樣的學子？他明確點出適合「在學習道路上有自己的主見的人」。「實驗教育方案有兩種申請者，一種是有很明確目標，像我和寄偉有實際在經營自己團隊，另一種參與者是還在大學探索的人，修習的課程比較多元，對自己生活規劃有較多反思」。

他強調參與實驗教育方案的學生，共同點是都要對自己的學習負所有責任，必須好好監督自己，因為不像傳統的課堂有考試、作業，要有自制力，有自己想做的內容。可以不用有長期的目標，可是要有階段性，能夠為自己設下這學期的目標。

不少人對實驗教育有一些期待和想像，但他坦言實驗教育一點都不輕鬆，「想要探索或有很明確目標，那我很推薦，可是如果都還不太清楚也沒自制能力的話就不太推薦，比較有想法的人就很適合。實驗教育不一定是比較輕鬆的管道，除了修習自己的課以外，有些規劃課程還有審查要多比其他人付出更多心力，為自己未來想更多」。

清大實驗教育方案實施至今一年多，對自己造成了什麼影響？李孟一分享，「做喜歡做的事情，同時還有學分可以拿，讓我不用跟隨一個別人制定好的所有課程」。

剛上大學的李孟一投身創業，原本考慮要休學，後來參與實驗教育方案。圖／李孟一提供
剛上大學的李孟一投身創業，原本考慮要休學，後來參與實驗教育方案。圖／李孟一提供
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「如果我沒有參與實驗教育方案，我可能就是個普通大學生，沒有辦法一邊創業賺錢一邊讀書」。

之所以會有清大實驗教育方案，他補充是學生需求與學校革新派老師共同的努力，也提出一些建議，包括校外學分比例增加、審查會議更加彈性，「提出課程計畫，審義委員可以同意或不同意，校外學分三分之一以下，建議可以改到二分之一，但有些教授會覺得說在學校學的課夠多，理論基礎夠強才有辦法去支撐想做的事情，也是合理的。」他建議審查會議可以有更有效率的方式，每個院系有代表教授出席條件滿困難的。因為不是所有的老師都清楚實驗教育方案在幹麻，選別系的課就會比較困難。

大學教育採用實驗性質的選課、選教授是嶄新做法，既稱作「實驗」教育，如何跳脫既往教育的框架，帶點實驗性質，給學生更多自由，讓其適性發展，也是教育界的一大挑戰。大學雖自由，但學生受必選修課、畢業學分規範，教師也有研究升等、社會服務的壓力，已有國內實驗教育辦學者躍躍欲試，想要將實驗教育向上延伸，申辦「實驗大學」，嘗試跨齡、跨領域、跨越學校圍牆的新型態教育，未來若出現第一所實驗大學，似乎也不無可能。

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